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Павличенко и Гаравский

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  • Виктор Горбачев
  • 17.12.2019, 18:23
  • 4,805
Павличенко и Гаравский
Виктор Горбачев

А говорил, что не знал его. Ну, или не помнит.

Но смотрим на фотографию, и что мы видим?

Ах! На трибуне Павличенко, а в третьем ряду с палочкой стоит Гаравский. Ноябрь 2017 года. 20-летие образования объединения спецназовцев «Честь». Ну, того самого, председателем которого является лично Павличенко.

И фото прям настоящее. Материал опубликован в СБ. Да-да, в той самой «Советской Белоруссии», самой правдивой газеты страны для жизни. Миллионным тиражом. Не менее. За деньги народа тираж. На мероприятие приглашены самые-самые! Все основатели и главные. И среди них - Гаравский.

<...>

От ответственности не убежишь! Хоть через 20, хоть через 30 лет.

А то всё юлит и дурачка косит. Мол, не знаю, знаю да забыл, не помню.

Ладно, народ всё помнит. И напомнит. Вопрос лишь во времени.

Виктор Горбачев, Facebook


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