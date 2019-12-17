Милевский: В Лиге чемпионов хотелось бы встретиться с «Реалом», «Ювентусом» и «Зенитом» 17.12.2019, 18:44

Артем Милевский

Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский признался, что в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов хотел бы увидеть в соперниках "Реал", "Ювентус" и "Зенит". Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.

"Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака [Ярослава Ракицкого] увидеть", – цитирует Милевского инстаграм Favoritsport.