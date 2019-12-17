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Милевский: В Лиге чемпионов хотелось бы встретиться с «Реалом», «Ювентусом» и «Зенитом»

  • 17.12.2019, 18:44
Милевский: В Лиге чемпионов хотелось бы встретиться с «Реалом», «Ювентусом» и «Зенитом»
Артем Милевский

Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский признался, что в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов хотел бы увидеть в соперниках "Реал", "Ювентус" и "Зенит". Чемпионы Беларуси начнут турнир с первого раунда квалификации.

"Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака [Ярослава Ракицкого] увидеть", – цитирует Милевского инстаграм Favoritsport.


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