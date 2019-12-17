Восстание сардин 2 Ярослав Шимов

17.12.2019, 18:50

1,857

Участники митинга "сардин" в городе Реджо-Эмилия на севере Италии

Новые противники итальянского друга Кремля.

"Сальвини – фашист! Я не хочу фашизма в моей стране и не хочу, чтобы мне было стыдно называться итальянцем!" – горячится в интервью репортерам Reuters пожилой мужчина, пришедший на митинг в центре Рима в минувшую субботу с вырезанным из картона изображением сардины. Митинг собрал многие десятки тысяч людей, а сардина стала символом возникшего в ноябре массового движения, которое хочет помешать вернуться к власти экс-министру внутренних дел Италии, лидеру правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Всё началось в середине ноября в Болонье – городе на севере Италии, в области Эмилия-Романья, где на 26 января назначены региональные выборы. Именно в Болонье стартовала избирательная кампания Маттео Сальвини, лидера "Лиги", ныне находящейся в оппозиции. Сальвини не скрывает, что его план прост: выиграть одни за другими большинство региональных выборов. Это привело бы к кризису и отставке центрального правительства, составленного левоцентристской Демократической партией и бывшими союзниками Сальвини из популистского "Движения 5 звезд". Поражение в Эмилии-Романье было бы особенно болезненным для левых: в этом регионе они находятся у власти несколько десятилетий.

Митинг сторонников Сальвини в Болонье 14 ноября должен был состояться в местном спорткомплексе, который вмещает 5700 человек. Четверо молодых гражданских активистов, противников "Лиги", выступили в фейсбуке с инициативой: привести в то же самое время на одну из центральных площадей Болоньи больше народу, чем Сальвини – как минимум 6000 человек. Неожиданно для организаторов пришли 15 тысяч. Они едва поместились на площади и стояли плотно, плечом к плечу – как говорят в таких случаях, словно сардины в консервной банке. Отсюда и возникло название и символ этого стихийного движения – "сардины". Оно уже месяц собирает многолюдные митинги в разных городах Италии.

"Мы антифашисты, мы за равенство, против нетерпимости, расизма и гомофобии", – говорит в интервью агентству France Presse один из четырех инициаторов движения, 32-летний экономист Маттиа Сантори. По его словам, "сардины" хотят "принести в политику новую энергию в куда более свободной и спонтанной форме, чем традиционная. Мы не хотим выстраивать свою иерархию, как политические партии, и вообще быть партией". Впрочем, соратники Сантори полностью не исключают и такого варианта развития событий. Тем более что уже появились опросы, согласно которым за партию, созданную "сардинами", готовы были бы проголосовать 17% избирателей. Это, правда, в два раза меньше, чем число сторонников "Лиги", которую сейчас поддерживают 32–34% электората.

Пока что свобода и спонтанность, о которых говорит Маттиа Сантори, выражаются в необычном названии, стихийности и коллективном исполнении "сардинами" знаменитой песни Bella Ciao – неофициального гимна итальянских партизан-антифашистов времен Второй мировой. "Сардины" вообще считают себя наследниками антифашистской традиции, а Маттиа Сантори фотографируется с ветеранами партизанского движения (на этом фото он с главой Национальной ассоциации итальянских партизан Карлой Несполо):

В ближайших планах движения – не выставлять собственных кандидатов на выборах, а поддержать левоцентристов, прежде всего в Эмилии-Романье. Там представитель "Лиги" Лючия Боргонцони, судя по опросам, имеет шансы нанести поражение нынешнему губернатору-демократу Стефано Боначчини. Любопытно, что кандидат "Лиги" – племянница итальянского художника Альдо Боргонцони, участвовавшего во время войны в партизанском движении.

"Сардины" появились в культурном климате, который пропитан языком ненависти", – говорит Франческа Форно, профессор социологии университета Тренто. А писатель и левая активистка Джулия Блази отмечает, что "сардины" стали реакцией левой и либеральной общественности не только на деятельность Маттео Сальвини, но и на кризис двух правящих ныне политических сил – Демократической партии и "Движения 5 звезд". Ни одной из них неожиданное объединение в коалицию, главная цель которой – не допустить к власти Сальвини, не принесло всплеска популярности. "Пяти звездам", основанным когда-то артистом-комиком и митинговым популистом Беппе Грилло, левые не доверяют: это движение более года состояло в коалиции с тем самым Сальвини, которого нынче так яростно критикует. От демократов же откололись сторонники некогда популярного экс-премьера Маттео Ренци, затеявшего собственный политический проект.

Маттео Сальвини, которого иногда называют самой выразительной фигурой среди европейских правых популистов, отреагировал на появление "сардин" со свойственным ему сарказмом: "Я люблю котят, потому что они едят сардины". После этого сторонники "Лиги" запустили в социальных сетях хештег #gattiniconSalvini ("котята с Сальвини"):

Впрочем, позднее лидер "Лиги" отозвался о "сардинах" с неожиданным миролюбием, заявив, что, мол, демократия предполагает самовыражение множества людей, так что "чем больше их выйдет на площади, тем лучше, может, я и сам присоединюсь".

Будущее движения "сардин", несмотря на многообещающее начало, предсказать трудно. Как отмечает Джулия Блази, спонтанные массовые акции такого рода проходили в Италии и раньше, особенно в правление Сильвио Берлускони. Движение "Фиолетовые люди" требовало отставки премьера, а феминистская инициатива "Если не сейчас, то когда?" обвиняла его в сексизме. Те и другие не преуспели: Берлускони ушел в отставку только в 2011 году после утраты парламентского большинства.

Встреча Маттео Сальвини (второй слева) с Владимиром Путиным, октябрь 2014 года

Кто такой Маттео Сальвини?

Ему 46 лет, он недоучившийся студент истории и политологии, который предпочел высшему образованию политическую карьеру.

С начала 90-х годов участвовал в деятельности "Лиги Севера", которая выступала тогда с программой отделения от Италии ее более развитых северных регионов – так называемой "Падании".

С 2013 года – лидер этой партии, которую переименовал в "Лигу", отказавшись от сепаратистских лозунгов. Вместо этого партия Сальвини стала выступать с радикально евроскептических и антимигрантских позиций.

На парламентских выборах 2018 года "Лига" получила 17,4% голосов. После долгих переговоров составила коалицию с "Движением 5 звезд". Их совместное правительство возглавил беспартийный профессор Джузеппе Конте. Сальвини стал министром внутренних дел.

На этом посту запомнился крайне жесткой миграционной политикой, отказом допустить в порты Италии суда гуманитарных организаций с мигрантами, националистической риторикой, резкой критикой Евросоюза и конфликтом с президентом Франции Макроном. Оппоненты обвиняют Сальвини в расизме и разжигании ненависти.

В августе 2019 года Сальвини спровоцировал правительственный кризис, рассчитывая победить на внеочередных выборах и стать главой правительства (его "Лига" сейчас – самая популярная пария в стране). Но "Движение 5 звезд" неожиданно договорилось о коалиции с демократами, и Сальвини был вынужден уйти в оппозицию.

Лидер "Лиги" известен симпатиями к Владимиру Путину, с которым несколько раз встречался. В сентябре этого года сайты The Insider, Bellingcat и BuzzFeed опубликовали данные о переговорах, касавшихся финансирования "Лиги", которые вели в 2018 году в Москве представители Сальвини.

Ярослав Шимов, svoboda.org