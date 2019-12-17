Когда названия обманчивы… 4 Василий Головнин

17.12.2019, 19:40

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Китайские авианосцы - прямые родственники злополучного крейсера «Адмирал Кузнецов».

Второй китайский авианосец (прежнее условное название - "Пипися") введен сегодня в состав флота - церемония состоялась на базе ВМС на острове Хайнань, обращенном к Вьетнаму и Южно-Китайскому морю. Такой шаг сразу подчеркнул цели и амбиции Пекина - дело в том, что практически всю эту невероятно важную океанскую акваторию он считает своими водами и игнорирует претензии даже достаточно сильных сопредельных стран. Напряженная ситуация вокруг Южно-Китайского моря - одна из причин общего конфликта КНР со Штатами. Через эти тропические воды проходит большая часть мировой торговли, судьбы глобальной экономики во многом решает тот, кто контролирует этот район. Пока - это Штаты и их союзники, но Китай считает, что время работает на него.

Второй китайский авианосец получил имя "Шаньдун" (до этого, как я уже сообщил, его рабочее название было "Пипися", что, поверьте, прекрасно звучит по-китайски). Он во многом копирует первый китайский авианосец "Ляонин" - переделанный из недостроенного советского авинесущего крейсера "Варяг". После распада СССР тот застрял на верфи в Николаеве, и Киев его потом продал китайцам как бы под плавучее казино.

И бывший "Варяг", и нынешний "Шаньдун" - прямые родственники злополучного крейсера "Адмирал Кузнецов". Первый из них китайцы в целом расценивают, как учебный корабль. Второй - как первый боевой, но построенный по устаревшим советским технологиям. Теперь Пекину для постоянного контроля над военно-морской ситуцией нужны по меньшей мере еще два собственных более-менее современных авианосца, похожих на американские.

Новейший китайский "Шаньдун" может нести 30-35 самолетов. Базирующийся у входа в Токийский залив атомный "Рональд Рейган" - вдвое больше. И дело не только в этом - американский авианосец находится в другой эпохе с точки зрения технологий.

Василий Головнин, Facebook