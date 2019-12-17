Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США 17.12.2019, 20:25

Кейт Дейтон

Президент США видит в этой должности директора Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла.

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом США в Украине 40-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сейчас Дейтон - директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла.

По словам собеседника издания, Трампу нравится Дейтон, а тот, в свою очередь, "готов взять на себя работу".