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Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США

  • 17.12.2019, 20:25
Трамп хочет назначить послом в Украине ветерана армии США
Кейт Дейтон

Президент США видит в этой должности директора Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла.

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом США в Украине 40-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сейчас Дейтон - директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла.

По словам собеседника издания, Трампу нравится Дейтон, а тот, в свою очередь, "готов взять на себя работу".


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