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В среду в Беларуси ожидается до +11

  • 17.12.2019, 20:30
В среду в Беларуси ожидается до +11

Будет преимущественно без осадков.

В среду, 18 декабря, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны ожидается туман. Ветер будет юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебской области — порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Термометры ночью покажут от нуля до 5 градусов тепла, днем ожидается 5-11 со знаком «плюс».


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