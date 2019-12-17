В среду в Беларуси ожидается до +11 17.12.2019, 20:30

Будет преимущественно без осадков.

В среду, 18 декабря, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны ожидается туман. Ветер будет юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебской области — порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Термометры ночью покажут от нуля до 5 градусов тепла, днем ожидается 5-11 со знаком «плюс».