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В РФ на экране остановки общественного транспорта показали расследование Навального

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  • 17.12.2019, 20:39
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В РФ на экране остановки общественного транспорта показали расследование Навального
Алексей Навальный

В Нижнем Новгороде публично показали расследование о пропагандистске Наиле Аскер-заде.

Об этом сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на местного жителя, передает «Эхо Москвы».

По его словам, расследование показали со звуком. Неизвестно, шло ли это видео на других остановках.

В городском департаменте транспорта сказали, что разбирались в случившемся, но от дальнейших комментариев отказались.

В расследовании говорилось, что ведущая государственного канала владеет особняком, двумя квартирами, пользуется самолётом и яхтой, благодаря близким отношением с президентом госбанка ВТБ Андреем Костиным.


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