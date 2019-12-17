Иностранные лекарства исчезают из белорусских аптек 17.12.2019, 21:17

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Кто и почему не дает белорусам лечиться дешево?

Качественные зарубежные лекарства исчезают из аптек, потому что надо заставить нас отдавать свои деньги за отечественные аналоги. Задача – 50% рынка лекарств должно быть отечественным. Пока белорусы думают, как выжить, государство волнует вопрос, как на нас сэкономить. Или заработать.

Наши лекарства менее эффективны, чем импортные. А иностранные медикаменты государственными методами с рынка вытесняют – и цены растут. Болеть в Беларуси сейчас дорого. «Белсат» разбирался, кто и почему не дает белорусам лечиться дешево.

«Мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача: до 50% собственного производства. Мы достигли», – заверил Александр Лукашенко.

План отдать 50% рынка отечественным лекарствам действительно реализовали. О качестве этих лекарств речи не было. Главный редактор сайта «Ежедневник» Сергей Сацук, известный своими медицинскими расследованиями, обращал внимание на то, как ежегодно растет количество изъятых из обращения лекарственных средств. В 2017 году из 23-х некачественных наименований пятнадцать были белорусскими. То есть 65% от всех. В 2014 году эта доля была всего 10%. В 2018 году запрет наложили только на три наименования лекарств, и все три – белорусские.

Чтобы покупали белорусские аналоги, с рынка исчезли иностранные «Терафлю», «Колдрекс», «Адестон», «Тамоксиферен». Людей лишают выбора – что покупать и чем лечиться. Государственная политика привела к тому, что белорусы массово приобретают лекарства за рубежом. В Вильнюсе на препараты для химиотерапии белорусам специально делают скидки – на 20%. Тем временем на родину эти препараты не завозят в общем – чтобы покупали белорусское.

Виталию для курса лечения мочекаменной болезни надо было пропить курс «Пролита» и «Цистона». Лекарства он приобрел в Украине, потому что как раз был там по делам, и заметил, что цены ниже. И таким образом сэкономил 100 рублей.

«Пролит суперкапсулы». У нас они стоят 27-30 рублей, а в Украине – 15-20 рублей. То есть 10 рублей – с каждой пачки. 9 пачек мне нужно выпить – 90 рублей разница», – подсчитывает Виталий Любенчук.

В Польше можно сэкономить еще больше. 14 капсул «Линекс форте» в Польше – 10 рублей против наших 15 рублей. «Эссенциале форте», для печени, 50 штук стоят дешевле, чем 30 штук у нас. Рыбий жир «Меллер» дешевле на 7 рублей, «Плавикс» для разжижения крови – 28 таблеток за 60 рублей, против 43.

«Две версии, почему такая разница. Либо кто-то докладывает к стоимости свою долю, либо плохо договаривается», – объясняет для себя такие цены Виталий.

Так же считает и Лукашенко:

«Самое главное – это установление той цены, которая существует на мировых рынках, и работа без посредников. Известно, что посредники до 30%, а иногда и больше увеличивают цены».

Для одних лекарства – это только показатели и доли рынка, для других – вопрос жизни и смерти.

«Так выглядит то, что стоит 60 евро, если везти из-за границы, или 90, если приобретать здесь, перекупив. Такое устройство-насос, чтобы поставить сенсор», – говорит Кристина Витушко.

Это современная система мониторинга глюкозы для больных диабетом, которая позволяет быстро узнать уровень сахара в крови. У нас ее официально не продают. Альтернатива – только проколотые пальцы, глюкометры и тест-полоски.

«Гипогликемическая кома – когда уровень сахара снижается очень сильно. И если это происходит во сне, можно не проснуться. И когда есть такое устройство, то можно наблюдать и приблизительно знать, в какое время снижается критически, ставить будильник, просыпаться, мерить», – объясняет необходимость устройства Кристина.

Датчик надо менять каждые две недели. Сразу много через границу не провезешь, поэтому постоянно приходится просить кого-то из знакомых. Здоровье женщины зависит от людей, которые ей помогают. А кто поможет остальным белорусам?