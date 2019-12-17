Минское «Динамо» в овертайме уступило «Локомотиву» 4 17.12.2019, 21:51

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Фото: "Динамо-Минск".

Минчане потерпели седьмое поражение подряд.

Минское "Динамо" в овертайме уступило "Локомотиву" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3, передает pressball.by.

"Зубры" потерпели седьмое поражение подряд.

ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

"ДИНАМО": Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Еременко, Спунер — Паре — Пулккинен; Майоне — Знахаренко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Принс; Готовец — Евенко, Павлович (А) — Китаров – Когалев; Денисов, Дадонов — Дроздов — Демков — Мартынов.

"ЛОКОМОТИВ": Коновалов (Лазушин); Марков — Савченко, Пяярви-Свенссон — да Коста — Аверин; Кронвалл — Черепанов, Каюмов — Алексеев — Коваленко; Афанасьев — Осипов, Кудрявцев — Апальков — Красковский; Сидоров — Манин, Полунин — Иванов — Беляев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кудрявцев (Осипов, Савченко, 12.15-бол.). 0:2 — Каюмов (Алексеев, Коваленко, 29.57). 1:2 — А.Костицын (Граньяни, Спунер, 53.20). 2:2 — Китаров (Евенко, Знахаренко, 56.03). 2:3 — Марков (Коваленко, 63.43).