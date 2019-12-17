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Браслав: форпост первого белорусского государства

  • 17.12.2019, 22:16
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Браслав: форпост первого белорусского государства

Близость опасной границы обеспечила Браславу интересную, но далеко не всегда спокойную историю.

Поселение возникло еще в железном веке на живописном холме, окруженном голубыми озерами. Но в средние века Полоцкое княжество поставило здесь замок не из-за красоты местности, а ради стратегических целей – защиты своих границ и создания центра власти в этой местности, пишет «Белсат».

В позднем средневековье и в новое время Браслав сохранял свое стратегическое значение как сильный оборонительный пункт поблизости границ Ливонского ордена, Псковской республики, а позднее – Московского государства. Близость опасной границы обеспечила Браславу интересную, но далеко не всегда спокойную историю.


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