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Уильям Тейлор: Путин готов уйти с Донбасса

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  • 17.12.2019, 22:23
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Уильям Тейлор: Путин готов уйти с Донбасса
Уильям Тейлор

По словам американского дипломата, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для РФ слишком высокой.

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса, и у него есть способ это сделать без имиджевых потерь внутри РФ.

Об этом сегодня во время лекции НВ "Мир-2020" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает НВ.

"Я думаю, что россияне готовы уйти. Потому что Донбасс — это проигрыш для России", — сказал Тейлор.

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.


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