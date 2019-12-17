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Завтра часть Минска останется без горячей воды и отопления

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  • 17.12.2019, 22:44
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Завтра часть Минска останется без горячей воды и отопления

Горячей воды и отопления не будет с 8 утра.

В Заводском районе Минска в среду, 17 декабря, не будет отопления и горячей воды.

Об этом предупреждает "Минскэнерго", специалисты которого проведут работы по монтажу тепловой сети в одной из новостроек. Это "объект торгового назначения" на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской.

Горячая вода и отопление у местных жителей исчезнет в 8 часов утра, а появится в 18:00. "Минскэнерго" подготовило список домов по улицам Ташкентской, Голодеда, Ауэзова, Старобинской, Уборевича, которых коснется отключение.


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