Немецкие политики призвали к всестороннему расследованию исчезновений критиков Лукашенко

Немецкие политики призвали к всестороннему расследованию исчезновений критиков Лукашенко18
- 17.12.2019, 22:55
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В Германии отреагировали на признания экс-бойца СОБРа Гаравского.
Немецкие политики также призвали к всестороннему расследованию исчезновений.
В этой «очень темной главе истории Беларуси» нужно прояснить все факты, заявил DW Юрген Хардт, внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге.
Контактами с Минском в бундестаге занимается германо-белорусская парламентская группа.
«В интересах семей жертв мы приветствуем конструктивное расследование этих дел», - отметил зампредседателя этой группы Оливер Качмарек.
По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, на всех переговорах с госорганами Беларуси «подчеркивает важность защиты прав человека».
Политик предостерег от поспешных выводов до завершения расследования, провести которое нужно с соблюдением международных правовых стандартов.
Сам же Юрий Гаравский рассказал DW, что после публикации интервью «почувствовал облегчение» и надеется, что теперь «соотношение сил в Беларуси изменится».