Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси 42 Наталья Радина

18.12.2019, 8:17

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Теперь мы знаем.

Мне повезло. В конце 1990-х я, начинающая журналистка, студентка журфака БГУ, познакомилась с Юрием Захаренко, Виктором Гончаром, Геннадием Карпенко. Я видела их на демонстрациях оппозиции, на заседаниях разогнанного, но не сдавшегося Верховного Совета, делала с ними интервью, восхищалась их бесстрашным упорством и какой-то исключительной бесшабашностью, оптимизмом и уверенностью в скорой победе. Я сталкивалась на каждой акции оппозиции с доброжелательным и спокойным Дмитрием Завадским с неизменной камерой наперевес. Единственный, кого я не успела узнать лично, это Анатолий Красовский.

Позже я познакомилась с его женой Ириной Красовской и другими вдовами — Светланой Завадской, Зинаидой Гончар, Людмилой Карпенко. И тоже были интервью, но уже другие: тяжелые, со слезами, воспоминаниями, дикой болью и кошмарными снами.

20 лет тема политических исчезновений не сходила со страниц «Хартии-97» и других независимых медиа: мы хватались за любую информацию, чтобы узнать правду, понять, что же произошло с этими людьми — такими яркими, смелыми, редкими и необходимыми. Было много свидетельств — от сотрудников МВД и Генпрокуратуры Дмитрия Петрушкевича и Олега Случека, входивших в первую следственную группу и вышедших на высокопоставленных заказчиков в погонах, бывшего начальника минского СИЗО №1 Олега Алкаева, сотрудника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Минского управления КГБ Геннадия Угляницы, руководителей организации «Край» Вадима Кабанчука и Андрея Жерносека. Наконец вышел документ спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса «Пропавшие люди в Беларуси», сведшего воедино все факты и вынесшего вердикт: к похищениям лидеров оппозиции и журналиста имеют отношение Лукашенко и его наиболее доверенные силовики — экс-министры внутренних дел Юрий Сиваков, Владимир Наумов, бывший генпрокурор и помощник Лукашенко по особым поручениям Виктор Шейман, а также командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Вся эта кровавая четверка попала под санкции ЕС и США и остается под ними по сей день.

И вот сейчас случилось невероятное: появился непосредственный соучастник убийств, который в страшных деталях рассказал, как в Беларуси происходили внесудебные казни лидеров белорусской оппозиции. Рассказал одному из ведущих медиа Германии, очевидно, предварительно дав показания полиции и спецслужбам, как того требует законодательство в случае приезда в страну беженцев.

Я сама беженец и знаю все процедуры. Юрий Гаравский признался в соучастии в убийствах - вещь невероятная для беженца. Уверена, что эту информацию очень тщательно проверяли специальные службы страны, где он попросил убежище и по нему было принято отдельное решение относительно его общения с прессой.

Фильм «Немецкой волны» шокирует подробностями и снова возвращает нас в те страшные дни 1999-2000 годов, когда один за другим исчезали Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. Все ранние свидетельства и показания за исключением некоторых моментов фактически подтверждаются: фамилии палачей из «эскадронов смерти», обстоятельства захвата жертв, способ их убийства, места захоронения, имена заказчиков.

Как минимум, с каждым из этих людей должен поговорить следователь, а их судьбу решить суд — белорусский или международный.

Вот эти фамилии:

Александр Лукашенко

Дмитрий Павличенко

Виктор Шейман

Юрий Сиваков

Владимир Наумов

Юрий Бородач

Сергей Шкиндеров

Дмитрий Карпович

Юрий Гаранский

Алексей Румянцев

Юрий Будько

Новаторский

Кожевников

Панков

Балынин

...

… Вот уже два дня я вспоминаю свои последние разговоры с похищенными, всю информацию, которую удалось узнать из самых разных источников, в том числе из силовых структур (тогда они еще были более разговорчивыми), вспоминаю, как ездила с западными журналистами на Северное кладбище и пыталась выяснить, как здесь можно спрятать тела убитых...

И сегодня меня шокирует другое. Реакция белорусских журналистов из вроде как независимых медиа, которых я сто лет знаю, которые когда-то вместе с нами писали бесстрашные тексты и проводили расследования. В большинстве своем белорусские медиа, словно по команде, уже на второй день после сенсационных показаний Юрия Гаравского, переключились на какие-то иные, второстепенные темы или стали искать возможности опровергнуть очевидное, найти «русский след» в редакции крупного немецкого медиахолдинга или вспомнить, каким замечательным и «шляхетным» парнем является подозреваемый в тяжелых преступлениях командир СОБРа Дмитрий Павличенко.

Коллеги, что с вами?! Что произошло с вашей совестью? Лучших представителей Беларуси похитили и убили подло, страшно, чудовищно. И неважно сколько лет прошло. Наконец у нас появился реальный шанс узнать правду и призвать убийц и заказчиков к ответу. О чем вы рассуждаете? О чем вы умничаете? Вам скучно? Вам мало? Кого вы оправдываете?

«Русский след»... Не секрет, что в Москве огромная и толстая папка компромата на Лукашенко и не только за убийства лидеров оппозиции и журналистов. Но только за 25 лет Москва ни разу не предоставила серьезных доказательств его преступлений. Сериал «Крестный батька» - это, конечно, инструмент информационной войны, в котором россияне намекали на имеющиеся у них факты, но то, что сегодня сделала «Немецкая волна», предоставив нам непосредственного и живого участника преступлений Лукашенко— это совершенно другой уровень, который тянет на проведение международного расследования в Совете безопасности ООН.

А что мы? Вот этот вопрос меня сейчас волнует больше всего. Я всегда гордилась тем, что белоруска и никому не позволяла унижать нацию стереотипами о чрезмерном «терпении». Я понимаю, что с таким уровнем самоцензуры в СМИ сложно широко распространить информацию.

И сегодня я изо всех сил хочу поддержать тех журналистов, правозащитников, политиков, активистов, которые, несмотря на риск, продолжают расследовать, может, самое главное в новейшей белорусской истории дело. Людей, в течение многих лет выходивших в портретами убитых лидеров на улицы и площади белорусских городов. В память о тех, кто этого достоин...

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org