Дмитрий Гордон: Вова Соловьев, тебе нужно каяться каждый день 5 18.12.2019, 8:26

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Расплата для российских пропагандистов уже недалеко.

16 декабря в эфире авторской программы на телеканале "Россия 1" российский пропагандист Владимир Соловьев назвал украинского журналиста, основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "русофобом и нацистом" и в очередной раз сказал, что тот "позорит прекрасную фамилию". Гордон записал видеоответ Соловьеву. Он назвал пропагандиста частью российского информационного спецназа и призвал покаяться за смерти украинцев:

"Дороги друзья, добрый вечер!

Не в лучшем физическом состоянии я сейчас записываю этот видеоблог – вы видите, что у меня происходит с глазом.

Вчера я увидел, как на канале "Россия" это унылое говно, Владимир Соловьев, у которого, видимо, здорово подгорает жопа, обрушил на меня жуткие, на его взгляд, оскорбления, вследствие чего у меня на глазу моментально выскочил ячмень. Поэтому я вынужден показать ему в экран дулю – показываю (это не вам!) – и немножко прокомментировать высказывания этого неуважаемого мной человека. Хотя и человеком его назвать – большое преувеличение.

Итак, Владимир Соловьев – пропагандист из России, оплачиваемый многотысячными гонорарами за свое вранье и разжигание ненависти между Россией и Украиной. Человек, который является, на мой взгляд, частью российского информационного спецназа, на чьей совести (да, на чьей совести!) непосредственно тысячи убитых украинцев, десятки тысяч покалеченных, сотни тысяч переселенцев. Это все произошло из-за него, из-за того, что он в течение многих лет изо дня в день, практически ежедневно, на одном из главных информационных федеральных каналов России вытворяет страшные человеконенавистнические вещи и вдалбливает в души, сердца, сознание как россиян, так и тех, кто живет за пределами России, ненависть к Украине и украинцам.

Послушайте, что этот господин говорит.

Я хочу сказать тебе, Вова, в очередной раз, что я благодарен тебе за внимание, потому что если ты обо мне говоришь, тем более говоришь в таком, как тебе кажется, уничижительном тоне, значит, я тебя здорово достал. Я счастлив, что я достаю тебя и таких, как ты. Я счастлив, что у меня есть моя страна, которую я люблю и которую всегда буду защищать. Я счастлив, что сегодня в России тебя практически уже никто не смотрит. Потому что чтобы смотреть тебя, нужно быть умалишенным человеком. К сожалению, вынужден тебя смотреть я, потому что своих врагов надо знать в лицо и надо знать, о чем они говорят. Да, это тяжело, это обременительно, это вызывает, может быть, не всегда положительные эмоции, хотя я всегда все перевожу на юмор... Тем не менее, Вова, Страшный суд уже не далеко. И он для тебя будет действительно страшный. Ты – очень плохой человек, ты – скотина, ты – сволочь... Я не хочу употреблять более сильных выражений в твой адрес – все равно для тебя уже большая честь, что я о тебе как-то что-то говорю. Тем не менее тебе нужно каяться. Каяться каждый день.

Соловьеву в этом ролике подгавкивает так называемый украинец Василий Вакаров (Вакаров внесен в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, манипуляции и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. – "ГОРДОН"). Почему так называемый? Потому что никто его у нас не знает. Это чистая спецоперация Российской Федерации, но речь в данном случае не о нем. Он никто и звать его никак. Таких вакаровых в Москве много...

Стоишь, Вова, френч, как у товарища Сталина. Кривляешься. Изгаляешься. Гримасничаешь. Пытаешься играть. Актер. Клоун. Клоун не Зеленский, как ты говоришь, клоун – ты, причем низкого пошиба.

Кстати, про пирамиду. Пирамида, о которой ты говоришь и которой ты пытаешься меня упрекнуть, – очень действенный медицинский прибор. Если нахлобучить на твою голову пирамиду, я думаю, произойдут кое-какие положительные изменения. Да, даже с таким мерзавцем, как ты.

Поэтому я предлагаю тебе подумать, что впереди у тебя. Предлагаю тебе, может быть, одуматься и перестать лить грязь на Украину. Предлагаю тебе в качестве профилактики периодически надевать пирамиду на твою неразумную, хотя и очень образованную голову.

Будь здоров! Живи с миром!"