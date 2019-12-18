Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко 11 Андрей Санников

18.12.2019, 9:40

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Андрей Санников

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

История одной переписки.

В сенсационном фильме-расследовании «Немецкой волны», в котором подтверждаются обвинения в причастности Лукашенко к убийствам своих оппонентов, показывают кадры его поездки в Австрию по приглашению австрийского президента. Это был первый визит диктатора в европейскую страну за 23 года. Визита в Италию в 2016 году, о чем любят распространятся пропагандисты диктатора, не было. Был визит в Ватикан проездом через Италию. Да и визит в Австрию состоялся в тот момент, когда там после выборов еще не было сформировано правительство. Первая страна Евросоюза, которая пригласила к себе диктатора, похоже, слегка стеснялась этого приглашения.

Александр Ван дер Беллен, которого в семье зовут Саша, стал президентом Австрии в 2016 году, победив кандидата от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Норберта Хофера. Причем победил дважды, поскольку из-за процедурных нарушений в мае второй тур выборов пришлось повторить в декабре. Европа приветствовала его победу, которая помогла остановить популистов.

Я увидел Ван дер Беллена в мае 2018 года в Таллинне на конференции Леннарта Мери. Он выступал, говорил, в частности, о демократии, правах человека, о необходимости защищать свободу, о правах каждой отдельно взятой личности. В общем, правильный европейский политик.

Я уже знал, что он собирается приехать в Беларусь на памятную церемонию в Малом Тростенце, где находися памятник десяти тысячам австрийских евреев, убитым нацистами в концлагере. Его пригласил Лукашенко, и он приглашение принял, так как считал, что обязан почтить память своих сограждан. Убеждать его в том, что поминать умерших по приглашению и в обществе преступника, мягко скажем, не совсем прилично, было бесполезно.

Тем не менее я посчитал необходимым предупредить президента Австрии о том, как его визит будет использован лукашенковской пропагандой. Рассказал о том, что происходит в Беларуси с правами человека, о ситуации вокруг Куропат, попросил не превращать рабочую поездку в официальный визит, чего добивалась белорусская сторона. Президент выслушал меня, сказал, что его поездка будет ограничена строго рамками траурной церемонии и что ее не стоит рассматривать как некий жест признания диктатуры. Мы договорились, что я письменно изложу ему все сказанное.

Письмо я написал, рассказал о нарушениях прав человека, о недавно принятой резолюции Европарламента, осуждающей эти нарушения, о преследовании лидеров независимых профсоюзов, о неправомочном «законе о тунеядцах», о преследовании независимых журналистов, блогеров и о блокировке «Хартии’97».

После поездки Ван дер Беллена в Беларусь в июне 2018 года, где он присутствовал на траурной церемонии вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, автором той самой формулы по Украине, я получил ответ австрийского президента через его канцелярию.

В ответе говорилось, что президент понимает мою обеспокоенность ситуацией в Беларуси. Он также вновь подтвердил, что его участие в церемонии никак не следует рассматривать как официальный визит и что никаких официальных визитов в Беларусь в обозримом будущем он не планирует.

Но через год Австрия все же решает стать первой за многие годы европейской страной, принявшей у себя Лукашенко с официальным визитом.

Накануне этого визита я вновь написал президенту Австрии о том, какую неблаговидную роль он на себя берет, приглашая диктатора, которого подозревают в причастности к политическим убийствам, о чем свидетельствует доклад Совета Европы. К тому же визит был запланирован накануне «выборов», которые в Беларуси фальсифицируют по приказу Лукашенко.

Ответа я не получил. Возможно, своего рода ответом мне был вопрос об убитых оппонентах Лукашенко, который ему задали на пресс-конференции и на который он проигнорировал.

Так или иначе Лукашенко в Австрию съездил, нахамил там всем, кому смог, поучил неразумных демократии. Вернулся домой, нагло и демонстративно сфальцифицировал выборы, на этот раз уже с молчаливого одобрения президента Австрии.

Президент Ван дер Беллен, видимо, продолжает считать себя вполне демократическим европейским политиком, разделяющим гуманистические ценности, красиво рассуждающим о правах человека и свободе личности. Может, ему невдомек, что Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский тоже были личностями, имеющими право на жизнь и свободу?

Может, он и не задумывался, что для нас он станет первым европейским политиком, принявшим в демократической стране преступную группировку из Беларуси во главе с Лукашенко?

Может, в Австрии и не придали этому значения, но для демократической Беларуси репутация Ван дер Беллена останется подмоченной.

На нас можно и не обращать внимания, мол надоели со своими правами человека, у нас бизнес стынет. Однако вот «Дойче Велле» открыто показала, что в Австрию съездил диктатор, который подозревается в причастности к политическим убийствам.

Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко.

Андрей Санников, «Фейсбук»