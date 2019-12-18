Двухметровый забор и охранник: репортаж с места убийства Гончара и Красовского

41-летний Юрий Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал о своем участии в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад, описал место предполагаемого убийства бывшего вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского. Смотрите, как выглядит это место сейчас в репортаже «Радыё Свабода».
Гаравский утверждает, что 19 сентября 1999 года он участвовал в похищении и убийстве Гончара и Красовского. Последних застрелил тогдашний командир СОБРа Дмитрий Павличенко (он отвергает все обвинения). Произошло это на на законсервированной военной базе за 5 километров от Бегомля, где базировался СОБР. Там же, по его словам, и закопали тела оппонентов Лукашенко и их джип.