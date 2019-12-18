Двухметровый забор и охранник: репортаж с места убийства Гончара и Красовского 8 18.12.2019, 9:59

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Фото: svaboda.org

Что происходит на бывшей базе СОБРа?

41-летний Юрий Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал о своем участии в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад, описал место предполагаемого убийства бывшего вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского. Смотрите, как выглядит это место сейчас в репортаже «Радыё Свабода».

Гаравский утверждает, что 19 сентября 1999 года он участвовал в похищении и убийстве Гончара и Красовского. Последних застрелил тогдашний командир СОБРа Дмитрий Павличенко (он отвергает все обвинения). Произошло это на на законсервированной военной базе за 5 километров от Бегомля, где базировался СОБР. Там же, по его словам, и закопали тела оппонентов Лукашенко и их джип.

Схема, на якой пазначаныя меркаваныя месцы забойства і пахаваньня Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, паводле сьведчаньняў Юрыя Гараўскага

Закансэрваваная вайсковая база за 5 кілямэтраў ад Бегамлі, дзе базаваўся СОБР. Там, паводле Юрыя Гараўскага, забілі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Там жа закапалі іх целы, а таксама іхны джып. Фота з дрону

Як мы даведаліся, 5 гадоў таму аб‘ект плошчай 2 на 3 кілямэтры выкупіў бізнэсовец Дзьмітры Пятровіч (прозьвішча ён адмовіўся называць)

Уласьнік, які зьбіраецца запусьціць тут драўнінную вытворчасьць, сказаў Свабодзе, што на ягонай тэрыторыі няма аб’ектаў, пра якія згадваецца ў сьведчаньнях Гараўскага. Аднак мапы, якія ён прадэманстраваў у відэа DW, сьведчаць пра адваротнае

Карэспандэнты Свабоды дабраліся да былой базы СОБРА. Тэрыторыя агароджаная 2-мэтровым плотам, на старым КПП сядзіць ахоўнік

2-мэтровая агароджа вакол былой базы

Задні ўваход на тэрыторыю закансэрваванай вайсковай базы

Усярэдзіну нашых журналістаў не прапусьцілі. Аднак у рэдакцыю Свабоды трапілі фота з тэрыторыі. На іх — дакладныя месцы, дзе, паводле Гараўскага, адбывалася меркаванае злачынства

На тэрыторыі былой вайсковай базы

Месца меркаванага забойства Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага

Месца дзе спалілі іх рэчы

Месца, дзе была меркаваная яма, куды закапалі целы забітых

Закінуты будынак на тэрыторыі вайсковай базы