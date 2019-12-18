РБК: Абрамович остановил экспорт угля через Украину из-за белорусского олигарха 18.12.2019, 10:17

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Компания Николая Воробья «перешла дорогу» российской Evraz.

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины. Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года.

У РБК есть копия письма за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова от 13 декабря. Его подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник, близкий к одной из российских металлургических компаний, поставляющих уголь в Европу.

В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев.

Почему РЖД отказываются везти уголь Evraz

Топ-менеджер Evraz попросил разъяснить причины отказа в согласовании заявок на поставки в Европу. «Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения [металлургической компанией] финансовой ответственности», — говорится в жалобе Пикалова.

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.

Однако, по словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания «Белказтранс Украина», связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с «Украинской железной дорогой». Эту информацию РБК подтвердил и гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций республики, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита) Виктор Берестенко. «РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию Воробья «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой», в этом и причина приостановки транзита», — отметил Берестенко. Из письма топ-менеджера Evraz неясно, предлагала ли компания поставлять свой уголь через этого посредника.

По оценке Берестенко, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил потенциальные убытки российских производителей угля, если поставки не наладятся до конца декабря, в 3–3,7 млрд руб. при средней цене экспорта около $75 за тонну на границе Украины. Причем предъявить ущерб и потребовать возмещения от РЖД будет крайне сложно: скорее всего, там спишут все на нарушения процедуры оформления документов.

РБК направил запросы в «Украинскую железную дорогу», компанию «Белказтранс Украина», а также в «Интерсервис» — основной холдинг Воробья. Представители других российских поставщиков угля, «СДС-угля», «Кузбассразрезугля» и «Стройсервиса», отказались от комментариев.

Кто получил право поставлять российский уголь в Украину

На прошлой неделе источники РБК рассказали, что другая компания Воробья, NT Marine, 1 декабря стала поставщиком российского угля в Украину. NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России в Украину, или чуть меньше 50% всех поставок в декабре 2019 года. На этом она планирует зарабатывать по $10 с каждой тонны угля, сообщил один из собеседников РБК. Однако пока украинские предприятия не покупали у нее сырье. По информации угольного трейдера, специализирующегося на странах СНГ, украинские заводы ждут результатов первых очных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые состоялись в Париже 9 декабря на саммите «нормандской четверки». Они надеются на нормализацию двусторонних отношений, что позволит закупать российский уголь без посредников.

В апреле российское правительство в рамках новых ограничений на торговлю с Украиной выпустило распоряжение, согласно которому экспортировать нефть и уголь можно только по разрешениям Минэкономразвития (специальным квотам). Новый порядок вступил в силу с 1 июня. Это ответные санкции на решение Украины ограничить импорт российских товаров. По сведениям украинской Государственной службы статистики, в 2018 году Украина импортировала из России 15 млн т угля на $1,8 млрд. Россия, крупнейший поставщик угля в Украину, в 2018 году обеспечила 70% его импорта.

Представители Минэкономразвития, аппарата вице-премьера Дмитрия Козака (курирует вопросы топливно-энергетического комплекса в правительстве) не ответили на запросы РБК.