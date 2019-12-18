«Лучше бы отдохнули с 1 по 7 января и отработали бы 11-го и 18-го» 9 18.12.2019, 10:22

Многих белорусов не устроил вариант с переносами выходных дней на новогодние праздники.

После новости о том, что 2 января уже точно будет выходным безо всяких переносов, мнения разделились. Кто-то радуется, что 11 января не нужно будет отрабатывать и будут нормальные выходные. Есть и те, кто ратует за недельные каникулы и считает, что поработать в субботу 11 и 18 января потом не так сложно, пишет onliner.by.

Итак, некоторые пользователи Сети считают, что 31 декабря, а не 2 января должен обязательно быть выходным.

«Клево, встать в 6 утра 31-го, пойти на любимую работу, прийти домой, строгать до 10 праздничный стол, в 11 вся в мыле сесть выпить бокальчик игристого и в 00:30 отойти ко сну, ибо уже ничего не хочется, спасибо, зато коллеги будут поздравлены», — считает ulechka_com.

«Не понимаю, в чем проблема отжалеть 31.12. Лучше убрать другой праздник, коммунистический. Кому-то важны коллеги именно 31-го?» — задается вопросом Вадимко.

«За 31 декабря обидно. Как же на малую родину успеть?» — говорит Vsazo.

Есть и те, кто за то, чтобы отработка за 6 января была 11-го, а не 4-го.

«Не могли на 11-е перенести отработку за 6-е. Потому что, я так понимаю, многие бы брали 3-е число за свой счет. И долго бы гуляли. Ну вот что за люди», — возмущается MaDaAl.

«Что-то эти два дня, 3-е и 4-е, ни туда ни сюда. Отгулы, начальник сказал, через его труп», — грустит Мистре-Карлсон.

«Раньше нельзя было? Весь отпуск тазом накрылся, нельзя было по-человечески сделать? Сейчас объясни руководству, что не догадывался, отработку с 6-го на 4-е снесут. Бесит», — считает devilёnok.

«Еще и суббота пропадает, да ну на фиг такие каникулы», — вторит «жыстянщик».

Часть комментаторов убеждена, что отработать позже можно не только 6 января, но и 3-е. Тогда будет неделя каникул.

«3 и 6 января могли бы отработать 11- го и 18- го», — предлагает user_2770222.

Некоторые, напротив, довольны принятым решением. И считают, что отработка 4 января — правильное решение.

«Хоть додумались перенести с 6-го на 4-е рабочий, а 11-го сделать выходным», — пишет Ray_92.

«Наоборот, молодцы, что убрали отработку 11-го. Я ненавижу, когда только один выходной», — считает John.A.

Ну и конечно, среди всех есть противники больших выходных, готовые выходить на работу как 2 января, так и 6-го, а есть и такие, кто выступает за неделю каникул безо всякой отработки.

Итого у получается девять вариантов от пользователей Сети.

Вариант 1. Отдыхаем с 31 декабря по 7 января, без отработок.

Вариант 2. Не идем на работу с 1 по 7 января без отработок.

Вариант 3. Не работаем с 1 по 7 января с отработками 11 и 18 января.

Вариант 4. Гуляем с 31 декабря по 7 января с отработками 11 и 18 января.

Вариант 5. Отмечаем 1—2 января, затем выходим на работу 3 и 4 января, а затем снова отдыхаем с 5 по 7 января.

Вариант 6. Не работаем 31 декабря — 2 января. Выходим на работу 3 и 4 января, а затем снова отдыхаем с 5 по 7 января.

Вариант 7. Празднуем с 1 по 2 января, потом 3-го идем на работу. Затем снова гуляем 4—7-го и уже потом отрабатываем 11 января.

Вариант 8. Гуляем с 31 декабря по 2 января, идем на работу 3 января. Затем снова гуляем 4—7-го и уже потом отрабатываем 11 января.

Вариант 9. Никаких переносов и дополнительных выходных. Отдыхаем 1 января, потом уходим на два календарных выходных 4 и 5 января. Ну и затем не работаем 7 января.

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