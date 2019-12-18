Ученые нашли в Антарктиде консервированный воздух 1 18.12.2019, 10:33

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Он там хранится около 150 лет.

Ученым из Вашингтонского университета удалось отыскать в Антарктиде законсервированный воздух. По результатам исследований, он там хранится около 150 лет, пишет lenta.ua.

Эксперты решили сравнить его с нынешним. Исследователи пробурили шесть скважин, извлекли при этом практически пять тонн льда. Это было необходимо для изучения тотальных изменений в атмосфере за последние 150 лет.

В основном, ученых интересуют гидроксилы. Эти соединения часто называют атмосферными средствами для очистки воздуха от парниковых газов. Эксперты стараются найти более действенные средства борьбы с загрязнением атмосферы.

Климатологи раннее спрогнозировали, что именно загрязнение воздуха станет причиной повышения температуры на планете минимум на 14 градусов к 2100 году. Ученые всего мира стараются найти способы, способные замедлить развитие данного процесса.