Когда уйдете — и как ответите 18.12.2019, 10:39

ФОТО: ИВАН СЕКРЕТАРЕВ / AP

Это интересует людей, а вовсе не далекий Пакистан.

«Это не наш вопрос»,- ответил пресс-секретарь Путина на предложение дать комментарий о смертном приговоре пакистанского суда бывшему президенту Мушаррафу.

Отчего же «не наш»? Наша страна за смертную казнь? В других странах? Почему такая отстраненность? У нас в России мораторий на смертную казнь. И лучший комментарий был бы такой, что Россия против того, чтобы Мушаррафа казнили. Как бы там ни считал пакистанский суд. У него такое мнение, а у России свое - не людоедское, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Однако пресс-секретарь Песков не понимает, что когда его просят пояснить о Мушаррафе, то имеют в виду Путина, хотят услышать мнение из Кремля об отстраненных от власти лидерах. А также об ответственности за то, что они совершили на своих постах Каков общий подход? Какое мнение? Хотя бы на примере Пакистана.

Когда уйдете от власти в России и как ответите за то, что натворили – это единственное, что интересно журналистам. А вовсе не далекий Пакистан.