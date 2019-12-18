NYT: Глава американской дипмиссии в Украине уходит в отставку 18.12.2019, 11:12

Уильям Тейлор

Фото: US-Ukraine Business Council

Уильям Тэйлор был одним из ключевых свидетелей в расследовании по импичменту Дональда Трампа.

Уильям Тэйлор, глава дипломатической миссии США в Украине, заявил во вторник о том, что он покидает свой пост. Газета New York Times сообщила об этом со ссылкой на заявление, сделанное самим дипломатом в переписке с изданием, сообщает «Голос Америки».

По данным NYT, Тэйлор уйдет в отставку в начале января в связи с истечением срока его назначения. Он был назначен временным руководителем дипмиссии в Киеве в июне этого года. В соответствии с законом «О вакансиях», политические назначенцы могут исполнять обязанности руководителей не более 200 дней. Ранее источники, знакомые с ситуацией, предположили в беседе с журналистом NYT, что Тэйлор покинет свой пост уже в конце декабря.

В послании NYT Тэйлор сообщил, что «администрация вскоре номинирует постоянного посла». Он не стал вдаваться в подробности.

По данным NYT, среди возможных кандидатов на должность посла США в Украине чаще всего называют имя генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дэйтона. Сейчас Дэйтон является директором Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла, расположенного в Германии. В 2018 году Дэйтон был назначен старшим советником США по вопросам военных отношений с Украиной.