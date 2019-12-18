В Праге тысячи человек потребовали отставки премьера
- 18.12.2019, 11:50
Демонстрация началась на Вацлавской площади.
В Праге прошла последняя в этом году демонстрация против премьер-министра Андрея Бабиша.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на iRozhlas.
Демонстрация началась на Вацлавской площади, протестующие прошли мимо правительственного офиса в Кларов.
По подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие около 15 000 человек.
Оппозиционные политики, которые выступали со сцены, предлагали изменить действующее избирательное законодательство, "чтобы каждый голос имел одинаковый вес". Согласно действующим правилам, политическим партиям с лучшими процентами нужно меньше избирателей, чтобы получить место в парламенте, чем партии с низким уровнем поддержки.
Напомним, в ноябре несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.