В Праге тысячи человек потребовали отставки премьера 18.12.2019, 11:50

Фото: ct24.ceskatelevize.cz

Демонстрация началась на Вацлавской площади.

В Праге прошла последняя в этом году демонстрация против премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на iRozhlas.

Демонстрация началась на Вацлавской площади, протестующие прошли мимо правительственного офиса в Кларов.

По подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие около 15 000 человек.

Оппозиционные политики, которые выступали со сцены, предлагали изменить действующее избирательное законодательство, "чтобы каждый голос имел одинаковый вес". Согласно действующим правилам, политическим партиям с лучшими процентами нужно меньше избирателей, чтобы получить место в парламенте, чем партии с низким уровнем поддержки.

Напомним, в ноябре несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.