Тарифы для «тунеядцев» и повышение пенсионного возраста: главные изменения 2020 года 16 18.12.2019, 12:13

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Перемены скажутся на толщине кошельков белорусов.

В Беларуси в 2020 году заработает обновленный Трудовой кодекс, бюджетникам будут по новой схеме рассчитывать и выплачивать зарплаты, а те, кто попадет в базу не занятого в экономике населения, будут больше ЖКУ оплачивать по полным тарифам.

Портал tut.by составил список важных изменений 2020 года, которые касаются личных финансов белорусов и которые могут сказаться на толщине наших кошельков.

Заработает обновленный Трудовой кодекс

С 28 января в Беларуси заработает обновленный Трудовой кодекс. Отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя краткосрочный "декретный" отпуск, а матери с детьми до трех лет — отправляться в служебную командировку. Отпускникам разрешили работать на полную ставку, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты.

Белоруски, у которых есть дети в возрасте до трех лет, после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса смогут отправляться в служебную командировку, а также выходить на работу в выходные и праздники. Наниматели также смогут привлекать их к сверхурочным работам.

Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата за сотрудником не сохраняется. Отпуск отцу или отчиму при рождении ребенка предоставляется единовременно по его письменному заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. Родитель сможет официально взять отпуск в течение шести месяцев с момента рождения, и наниматель не сможет ему отказать.

Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, разрешили работать по совместительству полный рабочий день или смену. Сейчас работа по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.

В обновленном Трудовом кодексе прописано, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

В новой версии Трудового кодекса ввели понятие дистанционной работы.

А некоторым работникам будут по-новому предоставлять отпуска и выплачивать выходное пособие.

Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты

Зарплаты бюджетников уже с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.

В Минтруда позже пояснили, почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Вырастут тарифы на некоторые ЖКУ

С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки» с тремя проживающими. Уже подготовлен проект соответствующего указа, сейчас он находится на согласовании.

В МАРТ ранее рассказывали, что сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.

Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

Повысят пенсионный возраст и минимальный страховой стаж

С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

Напомним, повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года, а в 2020 году пенсионный возраст составил 62 и 57 соответственно. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.

Минимальный страховой стаж растет по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 115,92 рубля. По официальной статистике, в Беларуси около 3,5 тысячи человек, которые оказались в «пенсионной ловушке».

Изменения по тунеядцам

Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 октября этого года, как планировались ранее, а с 1 мая 2020 года. Напомним, с января этого года иждивенцы уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.

Власти ранее прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Снизят пошлину за перевес посылок и по-новому будут рассчитывать пошлину за неделимые товары

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с января 2020 года сократят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Пошлина снизится в 2 раза — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса). Сейчас таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы в Беларуси составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Также взимается таможенный сбор в 10 рублей.

С 1 января 2020 года белорусы также будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть белорусам станет выгоднее ввозить «тяжелые» товары.