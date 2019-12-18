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Психолог о признании Гаравского: Это не постановка

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  • 18.12.2019, 12:33
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Психолог о признании Гаравского: Это не постановка
Юрий Гаравский
Фото: «Немецкая волна»

Об этом говорят почти все фрагменты интервью экс-бойца СОБРа.

Продолжается обсуждение фильма-расследования «Deutsche Welle» и слов бывшего сотрудника СОБРа Юрия Гаравского, который предположительно был свидетелем похищения оппозиционных политиков в Беларуси и их убийств.

Cайт телеканала «Белсат» обратились к психологу: можно ли верить признанию Юрия Гаравского? Что об этом говорят его жесты и мимика, объясняет кандидат психологических наук Людмила Мирзаянова:

«К сожалению, проследить динамику жестов сложно, очень короткие фрагменты. Но и они информацию дают. Практически все фрагменты говорят о том, что это не постановка…», — заявила психолог.


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