Психолог о признании Гаравского: Это не постановка

Психолог о признании Гаравского: Это не постановка11
- 18.12.2019, 12:33
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Об этом говорят почти все фрагменты интервью экс-бойца СОБРа.
Продолжается обсуждение фильма-расследования «Deutsche Welle» и слов бывшего сотрудника СОБРа Юрия Гаравского, который предположительно был свидетелем похищения оппозиционных политиков в Беларуси и их убийств.
Cайт телеканала «Белсат» обратились к психологу: можно ли верить признанию Юрия Гаравского? Что об этом говорят его жесты и мимика, объясняет кандидат психологических наук Людмила Мирзаянова:
«К сожалению, проследить динамику жестов сложно, очень короткие фрагменты. Но и они информацию дают. Практически все фрагменты говорят о том, что это не постановка…», — заявила психолог.