Опрос: «Слуга народа» лидирует в рейтинге доверия киевлян 5 18.12.2019, 12:40

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Около четверти жителей столицы Украины еще не определились с выбором.

В Украине в следующих выборах в Киевсовет готовы принять участие 68% опрошенных социологической группой «Рейтинг» киевлян. Лидером является партия «Слуга народа», за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился,

Об этом сообщает сайт группы «Рейтинг».

12,4% проголосовали бы за партию «Удар Кличко», 8,9% - за партию «Европейская солидарность», 6,9% - партию «Голос», 6,4% - партию «Батькивщина», 4,8% - партию Оппозиционная платформа — «За життя», 4,6% - за партию ВО «Свобода». «Рейтинг» других политических сил составляет менее 4%. Около четверти опрошенных еще не определились с выбором.