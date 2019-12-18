Валентин Стефанович о признаниях экс-бойца СОБР: По этому делу должно быть следствие и суд 6 18.12.2019, 12:58

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Валентин Стефанович

Речь идет о статье, по которой нет срока давности.

По делу похищенных белорусских политиков должно быть следствие и суд, только они помогут добиться правды, - считает юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

В беседе с «Радыё Рацыя» он проанализировал сенсационное интервью бывшего спецназовца Юрия Гаравского, который заявил, что участвовал в похищении и убийстве лидеров оппозиции Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. А убийства по его словам лично осуществил Дмитрий Павличенко, в 1999 году командир воинской части спецназа 3214.

По словам Валентина Стефановича, он внимательно посмотрел и проанализировал фильм «Немецкой волны», где озвучены признании Гаравского:

Изначально, когда я услышал эту информацию, я подумал, что мы можем иметь дело с информационным вбросом, подготовленным в России, накануне переговоров Лукашенко и Путина 20 декабря, вспоминая предыдущие истории с трансляцией на НТВ фильмов «Крестный батька».

Но когда я посмотрел фильм «Немецкой волны», то подумал, что это вряд ли приурочено к 20 числу, и вижу, что фильм делался в течение длительного периода времени, снимались разные персонажи - и родственники Захаренко, и Пургуридес, и другие деятели.

И прихожу к выводу, что это скорее всего не российский вброс. И то, что рассказывает этот человек, у меня вызывает определенное доверие. Он, конечно, не рассказывает всего, потому что, если мы помним эту историю, то многие факты уже известны нам.

Первыми жертвами этих «эскадронов смерти» были криминальные авторитеты. Именно на них «натаскивали» этих людей, наверное, в том числе для того, чтобы внушить им уверенность в правильности их действий, чтобы у них не возникало сомнений: не выполняют они преступный приказ? Чтобы осознавали, что это «важно», что они «защищают» таким образом нашу страну, наших граждан от этих «мразей уголовных».

Все это в совокупности, наверное, приводило к тому, что они потом вопросов и не задавали, когда им какие-то такие приказы давали. Но с юридической точки зрения, то, что этот человек сказал - это признание в совершении преступления, или в соучастии в преступлении, в исполнении заведомо преступного приказа.

В связи с этим в отношении него могут быть предприняты определенные процедуры правового характера. Однако, думаю, у нас это ни к каким правовым последствиям не приведет. Хотя, по большому счету, органы следствия должны были требовать его экстрадиции, потому что человек признался в совершении преступления.

Если его квалифицировать правильно, то это преступление «против человечества», статья 128-й Уголовного кодекса Республики Беларусь, это «похищения, за которыми следуют исчезновения, систематические внесудебные казни, в том числе по политическим мотивам». По этой статье, относящийся к главе «Преступления против человечества», нет срока давности.