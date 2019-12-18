СМИ: Дома и в компаниях российского бизнесмена Гуцериева начались обыски

СМИ: Дома и в компаниях российского бизнесмена Гуцериева начались обыски11
- 18.12.2019, 13:02
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Компания друга Лукашенко их отрицает.
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.
Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.
Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ не удалось получить.
Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza.
Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.
Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.
Напомним, российский олигарх и Лукашенко тесно общаются около двадцати лет. Лукашенко не открестился от друга, даже когда тому пришлось бежать из России. Сегодня Михаил Гуцериев – возможно, самый богатый бизнесмен, активно работающий в Беларуси.
Самое важное, что Лукашенко дал ему право построить в стране новый калийный комбинат, который при определенных обстоятельствах может стать конкурентом «Беларуськалию».