СМИ: Дома и в компаниях российского бизнесмена Гуцериева начались обыски 11 18.12.2019, 13:02

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Компания друга Лукашенко их отрицает.

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.

Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.

Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ не удалось получить.

Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza.

Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.

Напомним, российский олигарх и Лукашенко тесно общаются около двадцати лет. Лукашенко не открестился от друга, даже когда тому пришлось бежать из России. Сегодня Михаил Гуцериев – возможно, самый богатый бизнесмен, активно работающий в Беларуси.

Самое важное, что Лукашенко дал ему право построить в стране новый калийный комбинат, который при определенных обстоятельствах может стать конкурентом «Беларуськалию».