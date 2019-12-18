«Бросали только 1 и 2 рубля»: как минчане за год накопили монетами $1400 10 18.12.2019, 13:08

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Это стало семейной традицией.

В январе прошлого года Максим вместе с женой решили откладывать деньги и купили большую копилку. Договорились, что будут туда бросать только монеты номиналом 1 и 2 рубля, а копейки не трогать. В декабре копилку вскрыли и посчитали, что получилось. В этом году история повторилась. Копилку, правда, пришлось вскрыть немного раньше, но денег в ней, как ни удивительно, оказалось больше, пишет onliner.by.

— У нас была большая копилка объемом где-то три литра. В прошлом году с января по декабрь в ней собралась только половина, — рассказывает молодой человек. — Мы пересчитали деньги, и оказалось, что там около 2320 рублей. Их мы потратили на отпуск: съездили на море.

В январе этого года пара решила повторить традицию и снова купила большую копилку. Условия не менялись: бросать в нее разрешалось только монетки 1 или 2 рубля, остальные использовали для размена. Максим говорит, что соблазна залезть в копилку раньше срока не было.

— Был азарт собрать ее полную, — объясняет он. — Мы каждый месяц в прорезь линейку засовывали и взвешивали ее, чтобы узнать, сколько там монет. Конечно, иногда было тяжеловато носить «железо» в карманах. Бывало и такое, что скапливалось по 20—30 монет. Но мы не сдавались. А такого, чтобы залезть туда, — нет, не было. Даже родные и друзья, когда приходили, бросали монетки в нее ради интереса.

Но жизнь продиктовала свое. Ребята задумались о покупке квартиры и решили не ждать 31 декабря, а посчитать, сколько в копилке денег. Поэтому и вскрыли ее.

— За этот год она заполнилась уже на две трети и весила 11,7 килограмма, — рассказывает Максим. — Пересчитывали мы эти деньги где-то около часа. В этот раз вышло 2890 рублей.

Выходит, что в среднем пара бросала в копилку почти по 8 рублей в день. За месяц же выходило около 237 рублей монетами.

— Будет ли у нас копилка с 1 января? Обязательно. Решили сделать это семейной традицией, — заключает Максим.