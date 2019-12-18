Ученые: Одноразовая посуда существовала 3,5 тысячи лет назад 18.12.2019, 13:11

В древности также не хотели мыть посуду.

Праздники при минойских дворцах посещали сотни и тысячи людей. Вероятно, делая чаши одноразовыми, представители древней цивилизации хотели упростить себе задачу по мытью посуды, пишет «Вокруг света».

Около 3,5 тысяч лет разделяют две чашки, которые будут стоять рядом друг с другом в центре новой музейной экспозиции в Британского музея в Лондоне.

Одна из них представляет собой одноразовый пластиковый стаканчик, произведенный в 1990-х. Вторая, сделанная из глины, скорее всего содержала вино и была выброшена сразу после завершения вечеринки на острове Крит около 3,5 тысяч лет назад.

Эксперты музея утверждают, что эти экспонаты объединяет тысячелетняя история производства одноразовых вещей и отвращения к мытью посуды.

«Так же, как и мы, они не хотели мыть посуду», — сказала Джулия Фарли — куратор экспозиции о минойцах, которые выбросили тысячи глиняных сосудов, пока строили свою развитую цивилизацию эпохи бронзового века (2700—1400 гг. до н. э.).

Сотрудники Британского музея надеются, что выставка, которая откроется на этой неделе, заставит посетителей задуматься о печальных последствиях нашей любви к одноразовым предметам. Сегодня мы производим более 300 миллиардов одноразовых стаканов в год. Очевидно, по масштабам это очень отличается от производства времен бронзового века.

Не хотели мыть посуду

Минойская чаша попала в музей в 1950-х годах. Она была найдена человеком по имени Джон Валентайн Сэлвидж. Маленькая коричневая глиняная чашка визуально менее привлекательна, чем другие экспонаты, которые обычно демонстрирует музей. Однако археологи знают, что самые яркие артефакты прошлого часто не самые интересные. Выброшенные вещи могут рассказать нам даже больше о повседневной жизни людей, чем великолепные мраморные скульптуры и золотые изделия.

По словам Джулии Фарли, куратора минойской экспозиции, чаша была сделана в спешке. На это указывает отсутсвие ручек, наличие шероховатостей и множества отпечатков того, кто придал чашке форму. Эта неаккуратность и наличие множества подобных объектов на больших свалках возле дворцов заставляют исследователей полагать, что подобные чаши были предназначены только для одной праздничной ночи.

Праздники при дворцах посещали сотни и тысячи людей. Вероятно, делая чаши одноразовыми, минойцы хотели упростить себе задачу по мытью посуды.

«Люди всегда производили мусор, и мы всегда будем его производить, — сказала Джулия Фарли, — и я не думаю, что мы выигрываем, заставляя людей чувствовать себя виноватыми в производстве мусора. Тем не менее, важно думать о том, как мы будем двигаться вперед более устойчивым образом».

Британский музей уже пытается уменьшить свое воздействие на окружающую среду путем переработки или сжигания отходов и преобразования их в электричество. Более 90 процентов витрин и других элементов для новой выставки были сделаны из переработанных материалов.

Выставка продлится до 23 февраля.