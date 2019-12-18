Что связывает Гаравского и Павличенко: несколько фактов 7 18.12.2019, 13:45

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ДМИТРИЙ ПАВЛИЧЕНКО

Журналисты нашли новую информацию.

41-летний Юрий Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал о своем участии в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад, описал место вероятного убийства бывшего вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

«Радыё Свабода» посмотрела, что связывает между собой людей, которых бывший спецназовец Юрий Гаравский обвиняет в убийствах Гончара, Захаренко и Красовского.

Знает ли Павличенко Горавского

В материале «Немецкой волне» Гаравский называет своих сослуживцев, которые также участвовали в этом преступлении. Организатором и координатором Гаравский называет полковника Дмитрия Павличенко, мол, прямые устные команды поступали от него. Павлюченко его слова опровергает.

Сначала он сказал tut.by, что «вспомнил Юрия Гаравского». А потом, уже nn.by, что «не знает его». Позже он вообще сказал, что «изначально перепутал Гаравского с другим бойцом» и снова сказал, что «не знает его, а никто из сослуживцев его не узнал на видео».

Посмотрим, так ли это.

Юрий Гаравский - главная фигура материала «Немецкой волны» - имеет аккаунт в социальной сети «одноклассники». Фамилия там не указана, но человек из видео «Немецкой волны» и тот, что на фотографиях - 100% один и тот же человек.

В друзьях у него есть некоторые перечисленные им же в материале люди. Например, Юрий Будько, Сергей Шкиндерев и даже сын Дмитрия Павличенко Артем Павличенко.

Также на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» нашелся снимок с празднования 20-летия образования объединения ветеранов «Честь». За трибуной стоит Дмитрий Павличенко, а во втором ряду - Юрий Гаравский. В руках он держит трость - это последствие автомобильной аварии. У Гаравского на фото с 20-летия такой же джемпер, как и на фото в одном из аккаунтов в его социальных сетях.

Материал вышел 8 ноября 2017 года.

Что говорил о пропавших бывший следователь КГБ

В августе 2001 года, за две недели перед президентскими выборами, сотрудник КГБ Беларуси капитан Геннадий Угляница и активист организации «Край» Андрей Жерносек распространили видеокассету с обвинениями в адрес властей Беларуси в уничтожении известных оппозиционеров. Они утверждали, что знают место убийства и захоронения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, которые пропали в 1999 году. Угляница и Жерносек были объявлены в розыск КГБ, но сумели покинуть страну и получили политическое убежище в Норвегии.

Имена участников похищения и уничтожения политиков, которые называет бывший спецназовец Гаравский и Угляница с Жерносеком, совпадают. Они говорили о Дмитрии Павличенко, Юрии Будько, Владимире Новаторском. Эти же имена фигурируют и в заявлении Гаравского.

Совпадает и место, где, вероятно, закопали тела убитых - воинская часть под Бегомлем. Бывшие следователи КГБ также говорили и о закопанном автомобили, и о яме, в которой похоронили убитых Гончара и Красовского.

Кто такой Гаравский и как его нашла «Немецкая волна»

Одним из тех, кто участвовал в создании фильма, был журналист русской службы «Немецкой волны» Владимир Дорохов. В интервью «Радыё Свабода» он рассказал, что Юрий Гаравский сам обратился на корпоративную почту редакции в сентябре.

Также всю информацию он ранее сообщил, когда подавал ходатайство о политическом убежище в одной из стран ЕС. Также Владимир Дорохов передал слова Юрия Гаравского, о котором Павличенко в одном из первых интервью сказал, что тот на момент исчезновения политиков сидел в тюрьме.

Юрий Гаравский передал через Дорохова: «Действительно, было дело, но это произошло после убийств Захаренко, Гончара и Красовского. Павличенко помогал решать финансовые вопросы, «выбивать» деньги. По словам Гаравского, Павличенко вызвал его и еще одного СОБРовцы и сказал: кому-то дали кредит, и этот кредит не возвращается, езжайте. И они поехали.

А те бизнесмены, которые не возвращали кредит, также имели хорошую «крышу». И они обратились в правоохранительные органы. И действительно было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, и действительно проводились процессуальные действия».

Юрий Гаравский добавил, что в тюрьме он не сидел и даже не представал перед судом.

О Юрии Гаравском известно, что ему 41 год, в социальных сетях у него много бывших спецназовцев в друзьях. Сам он также выкладывал фотографии на тему спецназа внутренних войск Беларуси.

Также в социальных сетях Юрий Гаравский указал, что он служил в части 3214 с 1996 по 1998 год.