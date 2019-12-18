Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность 11 18.12.2019, 13:51

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Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона 2237 проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает unian.net.

В первом чтении законопроект парламент принял 3 декабря. За это решение проголосовали 253 народных депутата Украины. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности. Закон предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда.

При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений. Также вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).