Михаил Пастухов — пенсионерам: Вместе мы сила! 4 18.12.2019, 14:05

1,492

Михаил Пастухов

Мы можем изменить ситуацию к лучшему.

Поговорим о наших пенсионерах, их нуждах и перспективах. Интересная информация на этот счет была недавно обнародована на семинаре исследовательского центра BEROC на тему «Демография и миграция», пишет для «Свободных новостей» Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор.

Директор центра Катерина Борнукова сообщила, что население Беларуси стареет, и число пенсионеров будет увеличиваться быстрыми темпами, вплоть до 2035 года. Уже сейчас на 100 трудоспособных приходится 22—23 пенсионера, а к 2050 году соотношение будет 40 к 100.

Понятное дело, что будет возрастать нагрузка не только на работающих, но и на Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Он и сейчас не покрывает расходов на содержание пенсионеров, его приходится постоянно пополнять за счет госбюджета. По мнению Борнуковой, единственным вариантом, который позволит свести дефицит ФСЗН к нулю и зафиксировать его хотя бы на уровне 2% ВВП, является повышение пенсионного возраста до 65 лет как для мужчин, так и для женщин.

Как вам такая перспектива, особенно женщинам, привыкшим считать себя молодыми до пенсии?

При этом ученые-медики сделали открытие, что «букет» старческих заболеваний начинает проявляться в Беларуси после 60 лет (в европейских странах на 10 лет позже). Значит, придется работать и «хроническим больным». Что делать, если денег нет не только для стариков, но и для «государевых слуг».

Недавно министр финансов Максим Ермолович поведал журналистам, что в 2020 году на поддержку Фонда социальной защиты населения планируется направить почти 2 млрд рублей, из них около миллиарда — на выплату трудовых пенсий. А еще в год президентских выборов власти собираются повысить зарплаты госслужащим и иным бюджетникам, в том числе силовикам. У некоторых из них, видите ли, среднемесячная зарплата не дотягивает до 1000 рублей…

Мой социальный статус

На фоне вышеизложенных цифр сообщаю читателям «Снплюс», что в декабре я вступил в сообщество пенсионеров Беларуси. За почти 40-летнюю трудовую деятельность родное государство назначило мне 480 рублей пенсии. Если перестану работать, мой коэффициент увеличится до 3,44814 и пенсия возрастет на 150 рублей. И это при том, что я был на госслужбе с высоким (первым) квалификационным классом, получил почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь», имею ученую степень доктора и даже отработал на государство полтора «лишних» года.

Конечно, я неудовлетворен, особенно глядя на коллег по прежней работе, которые получили по 1000 и больше рублей пенсии. Это же несправедливо! Мало того, что им платят пенсию в два раза большую. Они получают ее из госбюджета и без всяких вычетов. Мне же пенсию обрезали на треть и выплачивают на общих основаниях.

Опять же, почему мне не платят за почетное звание, которое я, в отличие от своих коллег, получил в 36 лет? Оказывается, что за это звание доплачивают (порядка 100 рублей) лишь по протекции государственных органов. Получается: одним платят, а другим — нет. Но мы, граждане страны, должны быть равными в своих правах и иметь одинаковую заботу от государства. Это прямо прописано в ст.22 Конституции.

Мои ученые и почетные звания, как и 40-летний стаж работы, получается, для действующей власти не имеют значения. В итоге — пенсия-подачка, которая в западном мире вызовет недоумение. Для меня же это стимул для борьбы за пенсионную реформу, которая должна устранить позорную дискриминацию.

Вместе мы — сила!

Теперь я вливаюсь в многотысячное море белорусских пенсионеров и говорю всем: «Здравствуйте и примите меня в свою команду! Я приложу все усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Сделать это можно через проведение справедливой пенсионной реформы. Этим я и планирую заняться, наряду с другими направлениями правотворческой деятельности».

Для начала я вступил в инициативную группу по созданию объединения пенсионеров «Наше поколение». Ее лидером является активная и смелая пенсионерка Татьяна Зелко. Ее правая рука — сын Александр. Я могу стать «левой рукой» в том плане, что буду генерировать мысли-идеи по трансформации нашего пенсионного законодательства. Мы планируем к октябрю 2020 года (Дню пожилых людей) подготовить концепцию пенсионной реформы и озвучить на форуме белорусских пенсионеров. Мы также попробуем зарегистрировать наше объединение.

Пользуясь случаем, призываю всех неравнодушных пенсионеров и тех, кто готовится получить это почетное звание, присоединяться к нашему движению за достойную старость. (контакты через сайт: belpensioners@yahoo.com).

Еще один шаг в сторону улучшения ситуации — объединение на основе платформы независимого профсоюза РЭП. Среди выдвигаемых требований: отменить понижающий коэффициент при начислении пенсий работающим пенсионерам; установить минимальную трудовую пенсию на уровне бюджета прожиточного минимума для трудоспособных (сейчас это — 237 рублей); уменьшить период страхового трудового стажа до 10 лет; ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 года (56 лет для женщин и 61 год для мужчин).

Члены профсоюза РЭП намерены собирать подписи в поддержку своих требований и мобилизовать трудящихся на принятие соответствующих законодательных актов в этой сфере.

Газетная полоса ставит жесткие рамки для полета мысли. Тем не менее хочу сказать главное: только совместными усилиями мы, пенсионеры Республики Беларусь, можем изменить ситуацию к лучшему. Нас 2,5 миллиона человек. Многие еще в хорошей форме и полны жизненных сил. Давайте объединимся в масштабе всей страны. Мы можем стать самым массовым общественным объединением, если надо — крупнейшей политической партией. Мы можем пролоббировать и принять нужные для нас законы. Мы знаем, что и как надо сделать. Мы — золотой фонд страны!