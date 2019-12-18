Замок в Шотландии зовет всех желающих пожить в нем неделю 1 18.12.2019, 14:24

1,543

За это еще и заплатят €5 тысяч.

В Шотландии ищут человека, который неделю будет жить в замке Carlowrie Castle (Эдинбург) и пить кофе. Предложение открыто для любого желающего. Об этом пишет Lonely Planet, (перевод — kyky.org).

Помимо зарплаты в 4475 евро (почти 10,5 тысячи рублей), за добровольцем закрепят личного дворецкого. Его также обеспечат питанием из пяти блюд, индивидуальными уроками от шеф-повара и расслабляющими СПА-процедурами вместе с кофе.

По условиям конкурса, соискателю разрешат взять с собой друга. Каждый из них сможет выпить неограниченное количество кофе Gevalia. Анкеты принимают до 21 декабря: заявку оставляйте по ссылке.