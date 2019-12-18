Зеленский предложил уменьшить лимит земли «в одни руки» 4 18.12.2019, 14:32

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Владимир Зеленский

Президент Украины намерен внести поправки в закон.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить возможность владеть землей площадью не более 10 000 га. Об этом глава государства заявил во время общения с фермерами в с. Красная Слободка в Киевской области, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 000 га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 000. Давайте от одного до 10 000 га - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", - сказал Зеленский.

По его словам, после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка. Президент добавил, что мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. "А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что государство после введения рынка земли будет защищать фермеров от рейдерства. "Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли", - добавил он. Зеленский также уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Законопроект о рынке земли был принят парламентом в первом чтении 13 ноября. Принятие в целом планируют до конца года. Согласно документу, в одних руках не может находиться более 35% сельхозземель объединенной общины, 15% сельхозземель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лимит на концентрацию сельскохозяйственной земли в одних руках может составить около 50 000 гектаров, что в четыре раза ниже, чем в принятом в первом чтении законопроекте о рынке земли.