В Минске наконец назначили нового главного архитектора 1 18.12.2019, 14:37

1,126

Ольга Радченко — вторая слева

Фото: «На стройках Минска»

Что о ней известно?

В Минске назначили нового главного архитектора. Им стала нынешний зампред комитета архитектуры Ольга Радченко. Об этом tut.by сообщили источники и подтвердили в Мингорисполкоме.

Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а потом (в 2000 году) — БНТУ. После этого работала в «Минскпроекте». Доросла там до руководителя архитектурной мастерской. Как сообщала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года ее группа была названа лучшей в «Минскпроекте» за оперативную разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Гознака. Здание будет построено по улице Скорины в Минске.

Летом 2019 года Ольгу Радченко назначили зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

— Опыт — это своего рода вакцинация от неудач. Я всегда говорю: «За мной никого нет». И если допущу ошибку, значит, понадеялась на кого-то, — говорила о себе Радченко в 2017 году.

История с поиском главного архитектора

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. В мае на этот пост пришел Алексей Мартынов, который пробыл в должности меньше месяца. Как рассказывали источники, размер дохода на этой должности оказался несоизмерим с ответственностью. Пост предлагали еще нескольким людям, но они отказались.

Суд над Павлом Лучиновичем же перенесли, потому что в сентябре его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела. Он по-прежнему не ходит и находится на лечении.