Фактчекинг: Гаравский рассказывает о многих неизвестных деталях 18.12.2019, 14:54

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Журналисты сравнили рассказ экс-бойца СОБРа и уже известные факты.

Бывший боец спецназа Юрий Гаравский рассказал о своей причастности к похищению и убийству трех белорусских политиков: Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в 1999 году. Его рассказ содержит фамилии участников и полон деталей.

Тем не менее, многие говорят, что его признание — это повторы и компиляция.

Действительно, к настоящему времени несколько человек: анонимно и гласно — высказывали свои версии того, как и почему в 1999 году пропали политические противники Александра Лукашенко. "Еврорадио" сравнивает факты, озвученные ранее, со словами Юрия Гаравского.

Юрий Захаренко

Бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко похитили вечером 7 мая 1999 года по пути с автостоянки к дому. Свидетелями похищения стало несколько человек, которые рассказали об увиденном независимой прессе и следователям.

Детали похищения

Муж и жена, жившие на улице Могилевской, видели из окна своей квартиры, как к Захаренко подошли двое мужчин и затолкали в машину темно-синего цвета. Об этом они рассказали изданию "Народная воля" и следователю прокуратуры Светлане Байковой. Их личности остались анонимными.

Олег Алкаев в своей книге "Расстрельная команда" рассказывает, что перед похищением за Юрием Захаренко велась слежка на двух автомобилях. Одним из них был BMW красного цвета. Следили за экс-министром внаглую, не скрываясь. Алкаев пишет, что в похищении участвовало не меньше трех человек. Генерала затолкали в "Жигули" темного цвета.

Гаравский повторяет эти версии, незначительно отклоняясь в деталях. Он тоже говорит, что одной из машин, на которых приехали похитители, был красный BMW, а Захаренко перехватили, когда тот возвращался домой. По сведениям экс-бойца СОБР, генерала посадили на заднее сиденье машины темного цвета, но это были не "Жигули", а Opel Оmega.

На фото портреты пропавших Захаренко, Завадский, Красовский и Гончар / Народная Воля

Пистолет

Бывший начальник СИЗО № 1 в Минске и руководитель "расстрельной команды" Олег Алкаев заявил, что в 1999 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова он дважды — по личному указанию министра — выдавал Дмитрию Павличенко специальный пистолет ПБ9, предназначенный для расстрела приговоренных к высшей мере наказания.

ПБ здесь расшифровывается как "пистолет бесшумный". Гаравский в своем рассказе также упоминает этот пистолет: "Внешне похож на пистолет Макарова, но немножко модернизированный. На нем был глушитель". Пистолеты ПБ9 действительно часто используются с глушителем.

Гаравский рассказывает, что его командир Дмитрий Павличенко отдал ему пистолет перед похищением Захаренко. Потом, когда генерала привезли на место казни, Павличенко якобы забрал пистолет у Гаравского: "Он [Захаренко] был в балдахине: мы, когда его в машину посадили, надели ему балдахин, такую без глаз черную шапку, и вывезли. И когда Захаренко из машины вытащили — положили на землю. Павличенко мне машет, типа, давай пистолет".

Тело

Владимир Бородач в одном из интервью рассказал, что незадолго до бегства из Беларуси он вышел на след преступления. По его словам, он встретился с начальником крематория Северного кладбища (полковник называл его фамилию: Станкевич), который по приказу людей из спецслужб незаконно сжег тело Захаренко. Дальше, по версии Бородача, история развивалась так: вскоре после встречи на начальника крематория кто-то напал, облил бензином и сжег. Именно после этого происшествия полковник, предупрежденный людьми из спецслужб, покинул Беларусь.

Гаравский придерживается того, что тело Юрия Захаренко сожгли в крематории на Северном кладбище под Минском: "BMW заехал прямо в помещение. В нем уже стоял гроб на тележке, положили туда тело. Клеенку положили в ноги, крышкой накрыли и толкнули. И гроб поехал в... ну, я не знаю куда… в печь — не печь... Мы вышли на улицу, закурили, стали ждать Павличенко. Он остался в помещении… Потом Павличенко вышел с черным полиэтиленовым пакетом в руках и ушел с ним в сторону Северного кладбища. Там есть спецучастки, кладбище очень большое. Куда он там пошел — не знаю".

Фамилии

До этого ни в одной из публичных версий не всплывали имена предполагаемых похитителей Юрия Захаренко, кроме командира СОБР Дмитрия Павличенко. Гаравский называет одиннадцать спецназовцев, участвовавших в захвате экс-министра: Павлюченко, Гаравский, Карпович, Шкиндеров, Кожевников, Панков, Румянцев, Новаторский, Балынин, Будько и Бутько.

Некоторые из них упоминались в связи с похищением политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом дальше.

Виктор Гончар и Анатолий Красовский

16 сентября 1999 года политик Виктор Гончар бесследно пропал в Минске вместе со своим другом, бизнесменом Анатолием Красовским. На предполагаемом месте похищения — улице Фабричной — были найдены осколки автомобильного стекла и кровь похищенных.

В 2001 году в корпункты российских телеканалов пришли видеокассеты с показаниями анонимного бойца СОБР о похищении двух белорусских политиков. Он рассказывает, что во время службы в спецназе стал свидетелем события, которое непосредственно относится к исчезновению Гончара и Красовского.

Детали похищения

Гончара и Красовского похитили, когда те собирались уезжать на машине из бани на улице Фабричной в Минске. Машина — "Джип Чероки" — принадлежала Красовскому. По версии анонимного бойца СОБР, в процессе похищения за руль сел военнослужащий из автороты по фамилии Мекиянец.

Гаравский рассказывает, что в похищении участвовало восемь человек. Когда Гончар и Красовский вышли из бани и сели в машину, им перегородили дорогу двумя автомобилями: "Я сделал буквально два шага, разбил стекло и цепью попал в губу и переносицу Гончару. Панков открывает дверь, я достаю Гончара из машины, кладу на землю". Гаравский также говорит, что за руль джипа посадили водителя из числа похитителей, но его фамилии не называет.

Акция в память об исчезнувших политиках / Народная Воля

Выстрелы

Анонимный боец рассказал, что около часа ночи колонна из трех машин приехала к части под Бегомлем, в 120 км от Минска, где в то время базировался СОБР. "После того как машины остановились, было два выстрела с небольшим перерывом. Через какое-то время БМВ и "Ауди" заехали на территорию части. Мне потом рассказали, что джип остался в лесу, недалеко от части".

По версии Гаравского, на базу похитители приехали в полпервого или около того. Джип закатили в деревья. Около полосы препятствий они достали Гончара и Красовского. Яма уже была готова. "Павличенко делает два выстрела в область сердца Гончару и два выстрела в область сердца Красовскому. После первого выстрела Гончар вскрикнул, потому что, видимо, пуля не в сердце попала, а где-то рядышком прошла. Ну а второй выстрел его уже приговорил".

Тут есть расхождение с версией, озвученной в начале 2000-х. Ведь анонимный источник российских журналистов говорит о двух выстрелах, а Гаравский — о четырех.

Тела

Оба источника сходятся в том, что с трупов Гончара и Красовского сняли одежду, обувь и золото. Украшения выкинули. Гаравский утверждает, что одежду сожгли, туфли бросили к телам и закопали. При этом он упоминает важную деталь: у Виктора Гончара не было двух пальцев на ноге. Эту информацию подтвердил друг Гончара, политик Анатолий Лебедько. Следователь Дмитрий Петрушкевич, расследовавший исчезновение критиков Лукашенко 20 лет назад, утверждает, что об этой детали Гаравский мог узнать из ориентировок на Гончара.

Олег Волчек, также расследовавший похищения, рассказывает, что отсутствие пальцев не упоминалось в ориентировках того времени:

"Ориентировки рассылались, но ничего такого не было. И Зинаида [жена Гончара] тогда ничего про это не говорила. Даже среди наших об этом вот, оказывается, знал только Анатолий [Лебедько].

Это доказательство, что этот человек причастен к убийству. Я сколько знал Виктора Иосифовича [Гончара], сколько мы общались, и никогда даже этого не знал. То есть это могли знать только близкие родственники и те, кто совершил убийство. Он ведь как рассказывает — они их раздели догола. И посмотрите, до каких тонкостей вспоминает, что в туфле была ортопедическая стелька. Об этом знали только очень близкие люди. Я несколько раз перечитывал слова Гаравского, и меня в дрожь кинуло, когда я эти тонкости прочитал. И я понял, что это все серьезно было. И 99%, что он не врет и принял для себя такое решение, миссию — защищать конституционный строй, они ведь считали, что мы враги".

Следователи Геннадий Угленица и Андрей Жерносек, в начале 2000-х бежавшие из Беларуси на Запад, утверждают, что машина и тела захоронены в одном месте: "Они выкопали яму, сбросили туда машину. По предварительной информации, там же находятся трупы. Либо под машиной, либо в самой машине. Раздавили ее БТРом, засыпали землей. Относительно замаскировали место".

По версии Гаравского, тела и автомобиль закопаны в разных местах. Гончар и Красовский — в глубокой, на 4-5 метров, яме: "Мы, здоровые мужики, закапывали ее минут 40. Обувь Гончара и Красовского я тоже туда бросил, потому что она долго горит". А машину спрятали в другом месте.

Джип

Оба источника сходятся в том, что джип Анатолия Красовского загнали в специально вырытую яму, раздавили бронетранспортером и забросали землей. Однако в том, кто этим занимался и где это происходило, источники расходятся.

По версии анонимного собровца, машину прятали наутро после похищения и в этом помогали военнослужащие, не участвовавшие в ночных событиях: "Мы выкопали яму и вернулись в часть. А вечером несколько "сверхсрочников" загрузили в ГАЗ-66 ломы и кувалды и поехали в лес к этой яме". Вместе с ними поехал БТР, которым, по версии анонимного собровца, управлял командир автороты лейтенант Коклин. Джип загнали в яму, раздавили БТРом и укатали землей.

Слова Гаравского частично не совпадают с показаниями анонимного бойца СОБР. По его версии, БТРом управлял солдат-срочник, а уничтожением автомобиля руководил Владимир Будько. Яму для машины выкопали не на полосе препятствий, а на проселочной дороге: "Там такая старая проселочная дорога, прямо на ней была выкопана яма. На следующий день Будько Владимир и водитель БТРа — солдат-срочник — взяли машину Красовского и загнали ее туда. БТРом раздавили этот джип и закопали".

Фамилии

В показаниях анонимного военнослужащего упоминаются солдат из автороты по фамилии Мекиянец, который управлял джипом от Минска до Бегомля, командир СОБР Дмитрий Павличенко, прапорщик Балынин, управлявший БТРом командир автороты лейтенант Коклин, прапорщик Мурашко, Юрий Будько и Новаторский.

Угленица и Жерносек называют участниками похищения Дмитрия Павличенко, Александра Мекиянца, Владимира Новаторского, Юрия Будько, лейтенанта Коклина и прапорщика Мурашко.

Гаравский упоминает больше всего фамилий: девять. Это Павличенко, Гаравский, Панков, Румянцев, Новаторский, Бутько, Будько, Бородач и Кожевников. Плюс два водителя, фамилии которых он не помнит.

Деньги

Анонимный военнослужащий упоминает, что после этой операции все участники группы получили деньги: "Их передал министр Сиваков через Павличенко. Я знаю, что он сказал "Это всем на моральное успокоение".

Гаравский подтверждает это. Делится, что где-то через три дня Павличенко приехал в Бегомль и привез деньги со словами: "Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского". И дал им по тысяче долларов.

Средняя зарплата в сентябре 1999 года была — 80 долларов.

Выводы

Версия Юрия Гаравского в общем соответствует картине, которую можно восстановить из других источников, но не совпадает с ней в деталях: марка автомобиля, количество выстрелов, места захоронений. Это может объясняться тем, что Гаравский — единственный, кто говорит о себе как об участнике событий, а не слышал о них с чьих-то слов.

Кроме того, в его версии упомянуто, что у Виктора Гончара не было двух пальцев на ноге. Эта деталь не фигурировала в ориентировках 20-летней давности. Гаравский утверждает, что узнал об этой анатомической особенности, когда похитители сняли с трупа Гончара одежду перед тем, как сжечь его.

Юрий Гаравский называет больше участников похищений. Фамилии, которые он называет, действительно носят бывшие бойцы СОБР — они есть в соцсетях. Некоторые после публикации фильма DW с рассказом Гаравского закрыли свои профили или поменяли имена и фамилии.