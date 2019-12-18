Рекламодатели не хотят финансировать российскую пропаганду 18.12.2019, 15:07

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Константин Эрнст

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В России у Первого канала начались финансовые трудности.

Российский Первый канал накапливает долги после событий 2014 года в Украине. Сокращение международных рекламодателей и падение рубля привело к тому, что каналу перестало хватать денег одновременно на премьерные сериалы, масштабные шоу и ежедневные новости. А в эфире после аннексии Крыма появилось больше политических программ, слабо интересных рекламодателю, который, в свою очередь, уходит на другие каналы и в интернет. Об этом пишет издание "Медуза".

В 2018 году задолженность канала превысила 20 миллиардов рублей, приводят журналисты оценку ECI Media Managment. Долг перед крупнейшим подрядчиком — студией "Красный квадрат" — в 2018 году превысил семь миллиардов рублей. В суд подрядчики чаще всего не идут, чтобы не портить отношения на маленьком рынке, — говорит собеседник в одной из компаний-подрядчиков.

Собеседники связывают многие проблемы канала с тем, что он поздно занялся освоением интернета, и с высокой долей политического вещания. Новости дороги в производстве, занимают лучшее время в эфире, но их смотрит всё меньше людей, а рекламу в них канал не ставит. Из-за того, что эфир Первого — это "гремучее месиво" из политики, развлечений и "Вечернего Урганта", канал теряет популярность у рекламодателей, считает утверждает неназванный источник.

Для стабилизации финансового состояния каналу нужно от государства 46 миллиардов рублей до 2025 года, говорилось в докладе PwC, заказанном Первым. Из опубликованного министерством финансов в сентябре проекта трёхлетнего бюджета стало известно, что ведомство предложило выделить каналу новую субсидию в 6,5 миллиарда российских рублей в 2020 году.

Собеседник, близкий к администрации президента России, говорит, что сейчас Первый канал находится в подвешенном состоянии: должно решиться, нужен ли государству второй общенациональный канал с большим объемом информационного и общественно-политического вещания. На канале текст издания комментировать не стали.