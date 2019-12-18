Болельщики минского «Динамо» ответили на поражение 10-метровым танком 1 18.12.2019, 15:24

Его выложили из ковров.

Болельщики хоккейного минского "Динамо" ответили на поражение своей команды "Локомотиву" (2:3 в овертайме) флэшмобом. Они выложили на льду "Минск-Арены" огромный танк коврами, которые принесли с собой. Размеры танка — 10 на 7 метров, сообщает "Еврорадио".

Инициатором был один из болельщиков, игрок World of Tanks. Его поддержал клуб, и каждый, кто пришел на вчерашний поединок с ковром, мог попасть на трибуну бесплатно. Для этого был выделен отдельный сектор с перилами.

Пресс-служба ХК "Динамо-Минск" отмечает, что до сих пор в чемпионате КХЛ болельщики таких необычных изображений коврами на льду после матчей не выкладывали.

18 декабря динамовцы проведут на "Минск-Арене" очередной матч, на этот раз с "Сочи", начало в 19 часов.