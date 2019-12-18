После протестов во Франции решили пересмотреть проект пенсионной реформы 18.12.2019, 15:30

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Забастовка достигла своей цели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон «не откажется» от проекта пенсионной реформы, но готов его «улучшить», в частности посредством переговоров с профсоюзами. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили RFI в Елисейском дворце.

На 14-й день забастовки против пенсионной реформы президент Франции заявил о готовности «улучшить» законопроект.

Эмманюэль Макрон «не откажется от проекта, не изменит его суть, но готов его улучшить — посредством переговоров с профсоюзами, а также с ключевыми предприятиями (оператором французских железных дорог) SNCF и (оператором парижского транспорта) RATP», — заявили в Елисейском дворце.

В администрации французского президента пообещали, что подвижки произойдут до конца недели. Перед Макроном, как объяснили в Елисейском дворце, стоит задача добиться от транспортников прекратить забастовку на время рождественских и новогодних праздников.

Президент готов в частности пересмотреть вопрос так называемого «возраста равновесия». Согласно проекту пенсионной реформы, начиная с 2027 года, работники, выходящие на пенсию до 64 лет, будут получать меньше, чем те, кто выйдет на пенсию в 64 года.

Этот пункт реформы вызвал наибольшее недовольство профсоюзов, в частности одного из крупнейших профсоюзов страны «Французской демократической конфедерации труда» (CFDT), который ранее поддерживал проект пенсионной реформы.

Ранее власти заявляли, что не уступят профсоюзам. «Эта реформа — не битва. Я не хочу, чтобы в сегодняшней раздробленной Франции […] началось противостояние (политических) сил», — говорил в частности премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

В среду Филипп проводит новый раунд переговоров с профсоюзами. Вместе с главой правительства в переговорах участвует новый верховный комиссар по вопросам пенсий Лоран Петрашевский. Он был назначен на этот пост после отставки предыдущего верховного комиссара Жан-Пьера Делевуа.

Накануне во Франции прошла третья по счету с момента начала забастовки акция протеста. В ней приняли участие 615 тысяч человек, по данным полиции, 1,8 млн человек, по данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».