Андрей Шарендо: Мы ждем новых признаний 18.12.2019, 15:40

Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Официальный заказчик убийств не имеет права баллотироваться на новый срок.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо прокомментировал сайту Сharter97.org признание экс-бойца «эскадрона смерти» Юрия Гаравского. Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.

Такого признания Беларусь ждала давно. Можно много рассуждать о личности, которая дала интервью и почему именно сейчас, но факт признания — уже юридическая категория. Как, увы, и факт убийства... Мне кажется символичным, как тесно во времени сошлись события в Вильнюсе (перезахоронение Калиновского) и это признание.

Начались действительно серьезные вещи, даже тектонические сдвиги. Активной части общества нужно очень ответственно реагировать на события и быть готовыми к решающим действиям. По моему мнению, нужно требовать возбуждения уголовного дела в международном трибунале в Гааге. Безусловно, Лукашенко сейчас как «официальный» заказчика политических убийств, не имеет права баллотироваться ни на какие сроки и должности. А мы ждем дальнейших признаний — о взрыве в минском метро, о смерти Майсени, Карпенко, Бебенина.