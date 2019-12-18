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Эти россияне уплатят за все!

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  • 18.12.2019, 15:49
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Эти россияне уплатят за все!

Владимир Владимирович продолжает играть роль Лидера Сверх(Смех?)Державы.

Вице-премьер российского правительства — Юрий Борисов заявил, что РФ вложит более 500 миллионов долларов на восстановление завода и порта Тартус в Сирии, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

"Для сирийских граждан — это важнейший шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и получить новые рабочие места", — пояснил решение российского правительства Борисов.

Все как всегда: рабочие места и уровень жизни сирийцев Кремль волнуют, а как (и, главное, на что) живут собственные граждане — ему всё равно: ничего, еще потерпят и подержатся. Эти россияне уплатят за все!

Российские города продолжают стремительно умирать (в прямом и переносном смысле), близки к полному исчезновению целые отрасли, но "Сказочный" Владимир Владимирович продолжает играть роль Лидера Сверх(Смех?)Державы, решающего вопросы всепланетного масштаба.

Жаль, что даже ботокс перестал помогать и НацДед с каждым днем выглядит все более блекло — и миллиарды бюджетных средств, вложенные непонятно в кого и тем более непонятно зачем здесь никак не помогут.


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