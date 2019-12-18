Марцел Личка: Брестское «Динамо» может пройти два круга квалификации Лиги чемпионов 18.12.2019, 15:59

Марцел Личка

В третьем все зависит от жребия.

Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка в интервью "Вечернему Бресту" оценил шансы новоиспеченных чемпионов Беларуси в Лиге чемпионов.

- Всегда нужно взбираться выше. Сегодня мы чемпионы, выиграли Суперкубок прошлого года, будем играть за этот же трофей весной, плюс мы остаемся в розыгрыше Кубка Беларуси. Вот три цели, и хоть нет гарантий, что они достижимы в одном сезоне, но надо стремиться и быть максималистами. Это мне нравится.

Летом начнется Лига чемпионов. По моей оценке, "Динамо" может пройти два круга квалификации, а в третьем все зависит от жребия, ведь может выпасть и такой трудный соперник, как "Славия" (Прага) или "Селтик" (Глазго). И при всем моем уважении к брестскому клубу эти команды на несколько шагов впереди.