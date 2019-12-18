Как приготовить имбирное печенье на Новый год и Рождество

Как приготовить имбирное печенье на Новый год и Рождество1
- 18.12.2019, 16:10
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Это кондитерское изделие — один из главных символов зимних праздников в Европе.
"Сегодня" поделится простым рецептом этой выпечки.
Имбирное печенье с медом
Время приготовления:
2 часа
Калорийность:
400 ккал на 100 г
Ингредиенты:
125 г сливочного масла
100 г сахара
125 мл меда
1 желток
375 г муки
1 стакан сахарной пудры
Сок 1 лимона
1 ч.л. сухого имбиря
1/2 ч.л. корицы
1/2 молотой гвоздики
1 ч.л. соды
Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения
Способ приготовления:
Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час.
Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть.
Как украсить имбирное печенье
Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте.
Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.