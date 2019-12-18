Как приготовить имбирное печенье на Новый год и Рождество 1 18.12.2019, 16:10

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Это кондитерское изделие — один из главных символов зимних праздников в Европе.

"Сегодня" поделится простым рецептом этой выпечки.

Имбирное печенье с медом

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

400 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

100 г сахара

125 мл меда

1 желток

375 г муки

1 стакан сахарной пудры

Сок 1 лимона

1 ч.л. сухого имбиря

1/2 ч.л. корицы

1/2 молотой гвоздики

1 ч.л. соды

Кондитерские краски, посыпки, драже – для украшения

Способ приготовления:

Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тесто и поставьте в холодильник на час.

Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.

Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 ºС. Дайте печенью остыть.

Как украсить имбирное печенье

Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошенько перемешайте.

Разделите глазурь на несколько мисочек, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.

Отрежьте уголок у одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застыла, присыпьте ее драже.