Европарламент вручил премию имени Сахарова-2019
- 18.12.2019, 16:45
Ее получил китайско-уйгурский правозащитник.
В Европарламенте вручили премию имени Сахарова За свободу мысли, которую присудили китайско-уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Китае.
Награду от имени отца получила дочь Тохти Джухер Ильхам, сообщает «Немецкая волна».
По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, но она твердо убеждена, что он жив, и хочет его поддержать.
Она подчеркнула, что уйгурский народ нуждается в помощи ЕС.
Также она обратилась к европейцам с просьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение национального меньшинства.
В конце октября Европарламент присудил премию имени Сахарова 50-летнему Ильхаму Тохти.
За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.
По словам дочери правозащитника, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.