Европарламент вручил премию имени Сахарова-2019 18.12.2019, 16:45

Ильхам Тохти

Фото: time.com

Ее получил китайско-уйгурский правозащитник.

В Европарламенте вручили премию имени Сахарова За свободу мысли, которую присудили китайско-уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Китае.

Награду от имени отца получила дочь Тохти Джухер Ильхам, сообщает «Немецкая волна».

По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, но она твердо убеждена, что он жив, и хочет его поддержать.

Она подчеркнула, что уйгурский народ нуждается в помощи ЕС.

Также она обратилась к европейцам с просьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение национального меньшинства.

В конце октября Европарламент присудил премию имени Сахарова 50-летнему Ильхаму Тохти.

За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

По словам дочери правозащитника, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.