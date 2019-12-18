Ученые: Мужчины склонны превозносить результаты своих научных работ при публикации 2 18.12.2019, 17:47

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И это им помогает.

Ученые выяснили, что одной из причин меньшей цитируемости научных статей за авторством женщин может быть используемая в них лексика, пишет Naked science.

Тема гендерного неравенства в различных областях не уходит с повестки дня. Наука — не исключение. Исследование, проведенное Марком Лерхенмюллером из Мангеймского университета и его коллегами, предлагает одно из объяснений того факта, что в среднем женщины-ученые обладают меньшей цитируемостью, чем мужчины. Статья об этой работе опубликована в The BMJ.

Гипотеза команды заключалась в том, что цитируемости женских работ могла в том числе мешать в своем роде чрезмерная «скромность» их лексики. Возможно, мужчины, предположили авторы, реже скупятся на хвалебные эпитеты, описывая результаты своих исследований, а женщины, в силу особенностей социализации, оказываются более сдержанными и осторожными.

Чтобы проверить свою идею, авторы работы просканировали заголовки и абстракты более чем 100 тысяч научных статей за период с 2002 по 2017 год. Они отобрали 25 наиболее используемых типичных слов — описаний результатов, несущих положительные коннотации и стоящих в превосходной степени (например, «беспрецедентный» или «уникальный»). Сделав поправку на сторонние факторы, такие как область исследований, журнал, в котором появилась статья, и время публикации, ученые проанализировали, меняется ли индекс цитируемости работы в зависимости от употребления «хвалебных» слов.

Оказалось, лексика действительно важна: похоже, научная статья нуждается в саморекламе не меньше, чем какой-нибудь йогурт. Публикации, содержащие такие захватывающие выражения, как «замечательный» и «многообещающий», цитировались на 13 процентов чаще, чем работы, в которых таких словесных украшений не было. Статьи, опубликованные в журналах с высоким импакт-фактором, в которых мужчины были первыми и/или последними авторами, на 21% чаще предпочитали использовать это позитивное словоблудие, чем работы с женщинами в качестве первого и последнего авторов. Во многих странах первым в перечне авторов указывают человека, который внес наибольший вклад в исследование, а последним — своего рода «свадебного генерала», маститого специалиста в своей области, который не вникает во все детали работы, но редактирует статью и подкрепляет ее своим авторитетом.

Почему это важно? «Статья, которая цитируется чаще, будет рассматриваться комитетом по продвижению в университете как более важная, чем статья, которая цитируется реже», — объясняет соавтор работы Анупам Йена. Чем больше индекс цитирования, тем выше оценка ученого как для бюрократических процедур в его учреждении, так и в научном сообществе.

Дизайн исследования не предполагает возможности выяснить, как именно формируются эти различия, а также насколько сильно они напрямую влияют на карьеру женщин и мужчин. Неизвестно, выбирали авторы свой языковой стиль самостоятельно или на него влияли рецензенты и редакторы. Исследователь Розмари Морган из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, не принимавшая участия в работе, в комментарии для Reuters высказала предположение, что причиной могут быть особенности гендерной социализации. По ее словам, от женщин часто ждут большей осторожности, а проявление излишней самоуверенности и недостаточной «командности» чаще порицается. «Это приводит к тому, что женщины продвигают себя и свою работу меньше, чем мужчины, что может негативно повлиять на их карьерный рост», — говорит ученая.