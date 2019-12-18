Фотофакт: Рекордно крупного толстолобика поймали на Браславских озерах

Фотофакт: Рекордно крупного толстолобика поймали на Браславских озерах6
- 18.12.2019, 18:12
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Даже кажется, что это фотошоп.
Рекордный улов случился на днях в Национальном парке «Браславские озера». 16 декабря на озере Бережье выловили толстолобика 27 килограммов. Он выглядит настолько огромным, что даже не верится, что рыба в принципе может быть такой крупной. Может быть, это фотошоп?
В Национальном парке «Браславские озера» говорят, что такой улов на самом деле был, пишет «Онлайнер».
— Это ловила наша промысловая рыболовная бригада, — рассказал начальник отдела охраны природных комплексов Иван Тышкевич. — Толстолобик весит 27,5 килограмма. Таких мы не ловили. Да, была рыба по 15—20 килограммов, а вот таких нет.
Рыбу отдали в магазин. По словам Ивана Ивановича, толстолобика сразу же купили и увезли в Минск. Амура на 18 килограммов, которого выловили днем раньше, тоже уже купили.
— У нас эта рыба стоит 4—5 рублей за килограмм, поэтому купили быстро, — говорит Иван Иванович.
Это не первый рекорд у рыбаков в нынешнем году. К примеру, 27 ноября в Бресте выловили огромную щуку на 14 килограммов. До этого минчанин поймал огромную щуку на Цнянке. В сентябре на Припяти ловили громадных сомов на 55 и 70 килограммов.