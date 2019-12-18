Палата представителей начала заседание по импичменту Трампу 18.12.2019, 18:19

Ожидается, что демократическое большинство поддержит обвинительные статьи против президента США.

В среду, 18 декабря, Палата представителей начала заседание на котором планируется голосование по импичменту президента Дональда Трампа.

По данным прессы, прения в Палате представителей могут продлиться шесть часов, передает «Новое время».

Ожидается, что демократическое большинство поддержит обвинительные статьи против президента — в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса.

Среди демократов до последнего времени не было полного согласия относительно поддержки импичмента Трампа. Ряд умеренных демократов явно выступали против голосования, конгрессмен Джефферсон Ван Дрю прямо заявил, что не будет голосовать в поддержку обвинительных статей.

В случае поддержки Палатой представителей импичмента, далее статьи будут направлены в контролируемый республиканцами Сенат, в котором начнется судебные процесс против Трампа.

Глава юридического комитета Сената США, республиканец Линдси Грэм заявил, что дело против Трампа «умрет» в верхней палате Конгресса.