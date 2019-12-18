Бывшая жительница Бегомля: Военные нашим рассказывали об их БТР, который раздавил автомобиль Красовского 2 18.12.2019, 18:56

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Все жители Бегомля говорили об этом захоронении.

Дарья жила в Бегомле с родителями двадцать лет назад. Она поделилась с belsat.eu воспоминаниями о жизни в городке после того, как стало известно об убийстве Анатолия Красовского и Виктора Гончара.

Девушка училась в местной школе. По ее словам, в то время (в конце 90-ых) местные не знали об убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко, но грибники рассказывали, что в окрестностях леса видели большую свежую насыпь, под которой теоретически можно было закопать машину. Это было на территории или около военной базы.

«Автомобиля никто не видел, тогда не было разговора о нем. Видели насыпь на яме, туда же в те времена никого не подпускали. Однако все наши жители говорили об этом захоронении в то время», – вспоминает Дарья.

Предполагаемое место захоронения Виктора Гончара и Анатолия Красовского

В 1999-м военная база еще действовала, там проходили учения. Призывники контактировали с местными, приезжали на дискотеки БТРом, временами даже конфликтовали с местными, рассказывает она.

«Вели они себя очень свободно. Гражданских же на базу не допускали, там все было ограждено. Но ходили слухи, что эти ребята нашим рассказывали об их БТР, который проехался и раздавил автомобиль. Сразу после убийств Виктора Гончара и Анатолия Красовского базу резко расформировали. Там уже не проводили крупных учений и количество людей значительно уменьшилось», – отмечает наша собеседница.

Девушка обращает внимание, что вокруг Бегомля в радиусе 20 километров расположены несколько крупных объектов – санаторий «Боровое» (принадлежит Управлению делами президента), санаторий КГБ «Лесное» и эта военная база.

«Местные называли ее «Ляховка». Хочу добавить, многие говорили, что в Бегомле не один бункер, на территории санатория «Боровое» тоже есть. Местные делали в одном из зданий ремонт и видели его – там была еда, консервы, мебель, телевизор».

Дарья рассказывает, что озеро около санатория искусственное. Преподаватель университета рассказывал ей и однокурсникам о бетонированном дне водоема. Еще в советское время всю территорию вокруг озера огородили колючей проволокой. Позже частично проволоку снесли, оставили столбики, а местным разрешили ходить купаться.

Территория вокруг озера около санатория. Фото героини статьи

Юрий Гаравский назвал себя бойцом СОБРа и рассказал, что в 1999 году похищал и участвовал в убийстве Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Мужчина назвал бывшего командира воинской части 3214 Дмитрия Павличенко исполнителем убийств оппозиционеров.