Петр Возняк: Независимость от российского газа — государственный интерес Польши 18.12.2019, 19:03

Польша будет обеспечивать себя газом из США, Норвегии, стран Ближнего Востока.

Издание Gazeta Polska Codziennie публикует интервью с главой Польской нефтяной и газовой компании (PGNiG) Петром Возняком. Он напоминает, что через три года истечет Ямальский контракт с РФ по поставкам газа, который Польша не продлит, передает «Радио Польша».

PGNiG рассматривает различные сценарии аварийных ситуаций, которые могут произойти к тому времени. Россия может преподнести Польше некоторые сюрпризы, — заявил в интервью Пётр Возняк.

Глава Польской нефтяной и газовой компании на страницах издания Gazeta Polska Codziennie предупреждает: «Мы пройдем первое реальное испытание намерений России в отношении нашей части континента не через несколько лет или месяцев, а через несколько дней. 1 января 2020 года истекает срок действия транзитного контракта на транспортировку газа через Украину в Европейский союз, включая Польшу. Российско-украинские переговоры продолжаются, и чем дольше они продолжаются, тем большая неопределенность сохраняется. Кризисный план PGNiG был подготовлен несколько месяцев назад».

Пётр Возняк добавил в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie, что следующей ключевой датой является 18 мая 2020 года — тогда истечет срок действия транзитного контракта между компаниями Europol Gaz и «Газпром». Несмотря на усилия, предпринимаемые PGNiG, российская сторона в течение двух лет не подтвердила, намерена ли она продолжать транзит газа из России через Польшу в Германию после мая 2020 года. «Мы готовы к возможной приостановке транзита», — заявил Пётр Возняк.

Пётр Возняк ожидает, что Россия и «Газпром» начнут лоббировать подписание нового контракта или межправительственного соглашения. Десятки приложений к Ямальскому контракту и межправительственному соглашению уже подписаны с 1993 года. Ни одно из них пока не принесло пользы Польше, — напоминает глава PGNiG. По его словам, после «2022 года мы (т.е. Польша. — Ред.) будем полностью независимы от восточного диктата».

Польша будет обеспечивать себя газом из США, Норвегии, стран Ближнего Востока.